https://tr.sputniknews.com/20220812/rus-bilim-insaninin-doktora-basvurusunu-reddeden-ingiliz-beatson-enstitusu-ozur-diledi-1059854859.html

Rus bilim insanının doktora başvurusunu reddeden İngiliz Beatson Enstitüsü özür diledi

Rus bilim insanının doktora başvurusunu reddeden İngiliz Beatson Enstitüsü özür diledi

İngiltere'nin en prestijli araştırma enstitülerinden biri olan Beatson Enstitüsü, bir Rus bilim insanının doktora başvurusunu reddetmesi nedeniyle karşılaştığı... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T17:02+0300

2022-08-12T17:02+0300

2022-08-12T17:02+0300

ukrayna krizi

ingiltere

bilim insanı

doktora

enstitü

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İngiltere'de Glasgow'da bulunan ve kanserin temel biyolojisi üzerine araştırmalar yürüten Beatson Enstitüsü, doktora için başvuran bir kişinin Rusya vatandaşı olması nedeniyle reddedildiğinin ortaya çıkmasından sonra eleştirilere maruz kaldı.Guardian'da yer alan habere göre personeli tarafından gönderildiği anlaşılan ve daha sonra başvuranın bir arkadaşı tarafından Twitter'da yayınlanan mesajda, kendisine yapılan başvrunun reddedildiği belirtildi.Mesajda, enstitünün Rusları kabul etmemeye dönük yeni bir politika benimsediği kaydedilerek, "Bunun için çok üzgünüm. Rusya'da olup bitenlerin sizin gibi çok yetenekli genç bilim insanlarını etkilemesini o kadar adaletsiz buluyorum ki… Doktoranızı yapmak için bir yer bulabileceğinizi umuyorum!" ifadelerine yer verildi.Enstitüden yapılan açıklamada ise Rus öğrencilerin uyruklarına göre reddedilmesine yönelik bir politikanın olmadığı ifade edildi.Beatson Enstitüsü Direktörü Owen Sansom, açıklamasında "Başvurular duruma göre değerlendirilir ve teklifler her zaman vize gereklilikleri veya Birleşik Krallık hükümet yaptırımları gibi dış kontrollere karşı gözden geçirilir. Bu durumda, ele alınan bu kısıtlamalar yanlış anlaşıldı. Onlara bir yer önermek için ilgili başvuru sahibiyle temasa geçtik ve yaşanan sorunlar için özür diledik. Bu sorunun gelecekte tekrar oluşmasını önlemek için süreçlerimizi dahili olarak gözden geçiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.İngiltere'nin 2010 tarihli Eşitlik Yasası, iş yerlerinde ırk, milliyet, etnik ve ulusal köken bakımından ayrımcılığı yasaklıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220727/rusya-finlandiyanin-ruslara-vize-vermemesi-ayrimcilik-olur-1059215525.html

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ingiltere, bilim insanı, doktora, enstitü