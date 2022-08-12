https://tr.sputniknews.com/20220812/rusya-ve-turkiye-insan-haklari-avukatlarindan-olusan-ortak-bir-komisyon-olusturabilir-1059866489.html

‘Rusya ve Türkiye, insan hakları avukatlarından oluşan ortak bir komisyon kurabilir’

‘Rusya ve Türkiye, insan hakları avukatlarından oluşan ortak bir komisyon kurabilir’

Rusya ve Türkiye arasında imzalanan 2022-2023 insan hakları iş birliği protokolünü değerlendiren Rus avukat Aranibar, bu belgenin, hem yasal hem de... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T21:53+0300

2022-08-12T21:53+0300

2022-08-12T21:58+0300

görüş

türkiye

rusya

insan hakları

iş birliği

avukat

hukuk

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Moskova Barosu üyesi, uluslararası özel hukuk uzmanı Anton Arabibar, Sputnik’e açıklamasında, “Kuşkusuz bu belge, hukuk alanında Rus-Türk iş birliğinin gelişimi açısından önemli. İki ülke kurumları arasında insan haklarının gözetilmesi ve korunmasına yönelik ortak etkinlikler olasılığı, ülkelerimizin karşılıklı çekiciliğini olumlu yönde etkileyecek. Bu alandaki yakın koordinasyon sayesinde, Rus turistler, Türkiye’de haklarını koruma konusunda ek araçlar elde edebilirler. Bu aynı zamanda ticari ilişkiler için de geçerli olacak” yorumunda bulundu.Rus avukat sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220810/rusyanin-insan-haklari-temsilcisi-moskalkova-turkiye-rusya-isbirligi-icin-yeni-ufuklar-aciliyor-1059778889.html

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2022

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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türkiye, rusya, insan hakları, iş birliği, avukat, hukuk