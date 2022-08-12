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‘Rusya ve Türkiye, insan hakları avukatlarından oluşan ortak bir komisyon kurabilir’
‘Rusya ve Türkiye, insan hakları avukatlarından oluşan ortak bir komisyon kurabilir’
Rusya ve Türkiye arasında imzalanan 2022-2023 insan hakları iş birliği protokolünü değerlendiren Rus avukat Aranibar, bu belgenin, hem yasal hem de... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T21:53+0300
2022-08-12T21:58+0300
görüş
türkiye
rusya
insan hakları
iş birliği
avukat
hukuk
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Moskova Barosu üyesi, uluslararası özel hukuk uzmanı Anton Arabibar, Sputnik’e açıklamasında, “Kuşkusuz bu belge, hukuk alanında Rus-Türk iş birliğinin gelişimi açısından önemli. İki ülke kurumları arasında insan haklarının gözetilmesi ve korunmasına yönelik ortak etkinlikler olasılığı, ülkelerimizin karşılıklı çekiciliğini olumlu yönde etkileyecek. Bu alandaki yakın koordinasyon sayesinde, Rus turistler, Türkiye’de haklarını koruma konusunda ek araçlar elde edebilirler. Bu aynı zamanda ticari ilişkiler için de geçerli olacak” yorumunda bulundu.Rus avukat sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220810/rusyanin-insan-haklari-temsilcisi-moskalkova-turkiye-rusya-isbirligi-icin-yeni-ufuklar-aciliyor-1059778889.html
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türkiye, rusya, insan hakları, iş birliği, avukat, hukuk

‘Rusya ve Türkiye, insan hakları avukatlarından oluşan ortak bir komisyon kurabilir’

21:53 12.08.2022 (güncellendi: 21:58 12.08.2022)
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Rusya ve Türkiye arasında imzalanan 2022-2023 insan hakları iş birliği protokolünü değerlendiren Rus avukat Aranibar, bu belgenin, hem yasal hem de Türkiye'deki Rus turistlerin güvenliği açısından önemine dikkat çekti.
Moskova Barosu üyesi, uluslararası özel hukuk uzmanı Anton Arabibar, Sputnik’e açıklamasında, “Kuşkusuz bu belge, hukuk alanında Rus-Türk iş birliğinin gelişimi açısından önemli. İki ülke kurumları arasında insan haklarının gözetilmesi ve korunmasına yönelik ortak etkinlikler olasılığı, ülkelerimizin karşılıklı çekiciliğini olumlu yönde etkileyecek. Bu alandaki yakın koordinasyon sayesinde, Rus turistler, Türkiye’de haklarını koruma konusunda ek araçlar elde edebilirler. Bu aynı zamanda ticari ilişkiler için de geçerli olacak” yorumunda bulundu.
Rus avukat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortak etkinliklere ilişkin belge, iki ülke ombudsmanlarına, aralarındaki iş birliğini yeni pratik düzeye taşımalarına olanak tanıyor. Daha önce tek taraflı hareket ediyorlardı, oysa şimdi bu protokol sayesinde, iki ülkenin bu alanda faaliyet gösteren avukatlarından özel komisyon oluşturabilirler. Bu, yasal süreçleri önemli ölçüde hızlandıracak ve her iki ülkenin vatandaşlarına anında yasal yardım sağlayacak.”

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskalkova: Türkiye-Rusya işbirliği için yeni ufuklar açılıyor
10 Ağustos, 22:53
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