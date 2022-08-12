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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/rusyaya-donuk-yaptirimlar-sonrasinda-gazi-azalan-almanyadan-enerji-tasarrufu-icin-yeni-onlemler-1059857816.html
Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında gazı azalan Almanya'dan enerji tasarrufu için yeni önlemler
Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında gazı azalan Almanya'dan enerji tasarrufu için yeni önlemler
Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya’ya dönük kendi uyguladıkları yaptırımların ardından Avrupa'ya gaz sevkiyatının azalması sebebiyle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T18:47+0300
2022-08-12T18:47+0300
ukrayna krizi
almanya
enerji
enerji krizi
elektrik
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Habeck, Süddetusche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkaracağını söyledi.Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak, “Bunu yapamayız ve yapmamalıyız." ifadesini kullandıHabeck, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmayacağını kaydetti."İş dünyası da daha fazla tasarrufa gitmesi gerekir.” ifadesini kullanan Habeck, bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı temmuzda ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için “Enerji Güvenliği Paketi" hazırlamıştı.Buna göre, doğalgaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek. Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak. Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak.Gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak. Evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220802/dogalgaz-tedarikiyle-ilgili-sorunlar-almanyadaki-krematoryumlarin-faaliyetini-zora-sokabilir-1059431988.html
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almanya, enerji, enerji krizi, elektrik

Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında gazı azalan Almanya'dan enerji tasarrufu için yeni önlemler

18:47 12.08.2022
© AABerlin'de enerji tasarrufu için 200 yapı gece ışıklandırılmayacak
Berlin'de enerji tasarrufu için 200 yapı gece ışıklandırılmayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
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Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya’ya dönük kendi uyguladıkları yaptırımların ardından Avrupa'ya gaz sevkiyatının azalması sebebiyle enerji tasarrufu konusunda yeni önlemlerin alınacağını açıkladı.
Habeck, Süddetusche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkaracağını söyledi.
Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.
Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak, “Bunu yapamayız ve yapmamalıyız." ifadesini kullandı
Habeck, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmayacağını kaydetti.
krematoryum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
Ukrayna krizi
‘Doğalgaz tedarikiyle ilgili sorunlar Almanya’daki krematoryumların faaliyetini zora sokabilir’
2 Ağustos, 22:24
"İş dünyası da daha fazla tasarrufa gitmesi gerekir.” ifadesini kullanan Habeck, bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.
Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı temmuzda ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için “Enerji Güvenliği Paketi" hazırlamıştı.
Buna göre, doğalgaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek. Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak. Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak.
Gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak. Evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.
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