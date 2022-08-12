https://tr.sputniknews.com/20220812/saglik-calisanlarinin-ozluk-haklarina-iliskin-yonetmelik-resmi-gazetede-1059830143.html
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T03:54+0300
2022-08-12T03:54+0300
2022-08-12T04:18+0300
sağlık çalışanı
türkiye
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımladığını açıkladı.Bakan Koca, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
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sağlık çalışanı, fahrettin koca
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
03:54 12.08.2022 (güncellendi: 04:18 12.08.2022) Abone ol
Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımladığını açıkladı.
Bakan Koca, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun.