https://tr.sputniknews.com/20220812/saglik-personeline-doner-sermaye-ek-odemesi-yonetmeligi-resmi-gazetede-1059832127.html

Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de

Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de

Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T06:15+0300

2022-08-12T06:15+0300

2022-08-12T06:28+0300

türkiye

resmi gazete

sağlık çalışanı

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Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yeni düzenleme nihayete erdi.Binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği 'Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği' yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi."Hayırlı olsun"Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı."Kitap gibi sağlam yönetmelik"Paylaşımının devamında Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku: resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/0 " ifadelerini kullanarak yönetmeliğin linkini bıraktı.Yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının "Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar" belirlendi.

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resmi gazete, sağlık çalışanı