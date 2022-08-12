https://tr.sputniknews.com/20220812/sanayi-uretimi-beklentileri-asti-1059836221.html
Sanayi üretimi beklentileri aştı
Sanayi üretimi beklentileri aştı
Sanayi üretim rakamları haziranda beklentileri aşarak yıllık yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 6.5 ile 7.9 arasında şekilleniyordu. Aylık üretim... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T10:31+0300
2022-08-12T10:31+0300
2022-08-12T10:31+0300
türkiye
ekonomi
sanayi
üretim
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Sanayi üretim rakamları haziranda beklentileri aşarak yıllık yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 6.5 ile 7.9 arasında şekilleniyordu. Aylık üretim artışı ise yüzde 1,3 oldu.Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.Aylık artış yüzde 1.3 olduSanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/nebati-sanayi-uretimi-verileri-doviz-kazandirici-sektorun-ivme-kazanarak-guclendigini-gosteriyor-1058713040.html
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ekonomi, sanayi, üretim
Sanayi üretimi beklentileri aştı
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Sanayi üretim rakamları haziranda beklentileri aşarak yıllık yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 6.5 ile 7.9 arasında şekilleniyordu. Aylık üretim artışı ise yüzde 1,3 oldu.
Sanayi üretim rakamları haziranda beklentileri aşarak yıllık yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 6.5 ile 7.9 arasında şekilleniyordu. Aylık üretim artışı ise yüzde 1,3 oldu.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.
Aylık artış yüzde 1.3 oldu
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.