Savaş muhabiri Irina Lashkevich ve foto muhabiri Daniil Bogdan, 2017 yılında, Donbass’ın Gorlovka ve Donetsk, Severny ve Zaitsevo bölgelerine giderek 150 çocuğun fotoğraflarını çekti.
Savaş muhabiri Irina Lashkevich ve foto muhabiri Daniil Bogdan, 2017 yılında, Donbass’ın Gorlovka ve Donetsk, Severny ve Zaitsevo bölgelerine giderek 150 çocuğun fotoğraflarını çekti.
Çoğu 2014 yılındaki 'Maydan' darbesinin ardından ‘savaşın ortasına’ doğan çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergide, onların hayat hikayelerine de yer verildi.
Çoğu 2014 yılındaki 'Maydan' darbesinin ardından ‘savaşın ortasına’ doğan çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergide, onların hayat hikayelerine de yer verildi.
Serginin tanıtım yazısında ise savaşın ortasına doğan çocukların 'Aralarından bazıları doğduğu günden bu yana sakin bir gökyüzü bile görmedi' denildi.
Serginin tanıtım yazısında ise savaşın ortasına doğan çocukların 'Aralarından bazıları doğduğu günden bu yana sakin bir gökyüzü bile görmedi' denildi.
Öte yandan bu fotoğraflar sadece Krasnoyarsk'ta değil, Rusya'nın başkent Moskova dahil birçok kentinde farklı tarihlerde sergilendi.
Öte yandan bu fotoğraflar sadece Krasnoyarsk'ta değil, Rusya'nın başkent Moskova dahil birçok kentinde farklı tarihlerde sergilendi.
Ukrayna siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Nazizm ve aşırı milliyetçilik, 2014’te yaşanan Maydan darbesinin ardından ülkede kurumsal bir nitelik kazandı.
Ukrayna siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Nazizm ve aşırı milliyetçilik, 2014’te yaşanan Maydan darbesinin ardından ülkede kurumsal bir nitelik kazandı.
1 Mayıs 2014’te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nde referandum yapıldı. Yapılan oylamada DHC’nin bağımsızlığını destekleyenlerin oyu yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.
1 Mayıs 2014’te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nde referandum yapıldı. Yapılan oylamada DHC’nin bağımsızlığını destekleyenlerin oyu yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Maidan Darbesinin 8 yıllık zaman içinde düzenli olarak Donbass’taki konut, hastane, klinik, okul, anaokulları ve diğer sivil altyapı tesislerini bombalamaya devam etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Maidan Darbesinin 8 yıllık zaman içinde düzenli olarak Donbass’taki konut, hastane, klinik, okul, anaokulları ve diğer sivil altyapı tesislerini bombalamaya devam etti.
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
Moskova
Moskova