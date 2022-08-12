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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/sergi-donbassin-gozlerine-bakin-1059864154.html
SERGİ: 'Donbass'ın gözlerine bakın'
SERGİ: 'Donbass'ın gözlerine bakın'
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde 'Donbass'ın gözlerinin içine bakın' isimli açıkhava fotoğraf sergisi açıldı. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan sergi, çoğu... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
donbass
ukrayna krizi
lugansk
çocuk
fotoğraf
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donbass, ukrayna krizi, lugansk, çocuk, fotoğraf, фото

SERGİ: 'Donbass'ın gözlerine bakın'

21:20 12.08.2022 (güncellendi: 21:54 12.08.2022)
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Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde 'Donbass'ın gözlerinin içine bakın' isimli açıkhava fotoğraf sergisi açıldı. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan sergi, çoğu 2014 yılından sonra, Ukrayna saldırısı altındaki 'savaşın ortasına doğmuş' çocukların hikayelerini anlatıyor.
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girПрохожие на фотовыставке "Посмотри в глаза Донбассу" в центре Красноярска, на которой представлены фотографии детей из зоны боевых действий в Донбассе.
Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу в Красноярске - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Наймушин
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına gir

Savaş muhabiri Irina Lashkevich ve foto muhabiri Daniil Bogdan, 2017 yılında, Donbass’ın Gorlovka ve Donetsk, Severny ve Zaitsevo bölgelerine giderek 150 çocuğun fotoğraflarını çekti.

Savaş muhabiri Irina Lashkevich ve foto muhabiri Daniil Bogdan, 2017 yılında, Donbass’ın Gorlovka ve Donetsk, Severny ve Zaitsevo bölgelerine giderek 150 çocuğun fotoğraflarını çekti. - Sputnik Türkiye
2/15
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Fotoğraf bankasına gir

Savaş muhabiri Irina Lashkevich ve foto muhabiri Daniil Bogdan, 2017 yılında, Donbass’ın Gorlovka ve Donetsk, Severny ve Zaitsevo bölgelerine giderek 150 çocuğun fotoğraflarını çekti.

© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına gir

Çoğu 2014 yılındaki 'Maydan' darbesinin ardından ‘savaşın ortasına’ doğan çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergide, onların hayat hikayelerine de yer verildi.

Çoğu 2014 yılındaki &#x27;Maydan&#x27; darbesinin ardından ‘savaşın ortasına’ doğan çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergide, onların hayat hikayelerine de yer verildi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Наймушин
/
Fotoğraf bankasına gir

Çoğu 2014 yılındaki 'Maydan' darbesinin ardından ‘savaşın ortasına’ doğan çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergide, onların hayat hikayelerine de yer verildi.

© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına gir

Serginin tanıtım yazısında ise savaşın ortasına doğan çocukların 'Aralarından bazıları doğduğu günden bu yana sakin bir gökyüzü bile görmedi' denildi.

Serginin tanıtım yazısında ise savaşın ortasına doğan çocukların &#x27;Aralarından bazıları doğduğu günden bu yana sakin bir gökyüzü bile görmedi&#x27; denildi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Наймушин
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Fotoğraf bankasına gir

Serginin tanıtım yazısında ise savaşın ortasına doğan çocukların 'Aralarından bazıları doğduğu günden bu yana sakin bir gökyüzü bile görmedi' denildi.

© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına gir

Öte yandan bu fotoğraflar sadece Krasnoyarsk'ta değil, Rusya'nın başkent Moskova dahil birçok kentinde farklı tarihlerde sergilendi.

Öte yandan bu fotoğraflar sadece Krasnoyarsk&#x27;ta değil, Rusya&#x27;nın başkent Moskova dahil birçok kentinde farklı tarihlerde sergilendi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Наймушин
/
Fotoğraf bankasına gir

Öte yandan bu fotoğraflar sadece Krasnoyarsk'ta değil, Rusya'nın başkent Moskova dahil birçok kentinde farklı tarihlerde sergilendi.

© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına gir

Ukrayna siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Nazizm ve aşırı milliyetçilik, 2014’te yaşanan Maydan darbesinin ardından ülkede kurumsal bir nitelik kazandı.

Ukrayna siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Nazizm ve aşırı milliyetçilik, 2014’te yaşanan Maydan darbesinin ardından ülkede kurumsal bir nitelik kazandı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Наймушин
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Fotoğraf bankasına gir

Ukrayna siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Nazizm ve aşırı milliyetçilik, 2014’te yaşanan Maydan darbesinin ardından ülkede kurumsal bir nitelik kazandı.

© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına gir

1 Mayıs 2014’te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nde referandum yapıldı. Yapılan oylamada DHC’nin bağımsızlığını destekleyenlerin oyu yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.

1 Mayıs 2014’te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nde referandum yapıldı. Yapılan oylamada DHC’nin bağımsızlığını destekleyenlerin oyu yüzde 89 olarak kayıtlara geçti. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Наймушин
/
Fotoğraf bankasına gir

1 Mayıs 2014’te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nde referandum yapıldı. Yapılan oylamada DHC’nin bağımsızlığını destekleyenlerin oyu yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.

© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına gir

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Maidan Darbesinin 8 yıllık zaman içinde düzenli olarak Donbass’taki konut, hastane, klinik, okul, anaokulları ve diğer sivil altyapı tesislerini bombalamaya devam etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Maidan Darbesinin 8 yıllık zaman içinde düzenli olarak Donbass’taki konut, hastane, klinik, okul, anaokulları ve diğer sivil altyapı tesislerini bombalamaya devam etti. - Sputnik Türkiye
8/15
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Fotoğraf bankasına gir

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Maidan Darbesinin 8 yıllık zaman içinde düzenli olarak Donbass’taki konut, hastane, klinik, okul, anaokulları ve diğer sivil altyapı tesislerini bombalamaya devam etti.

© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girЖенщина смотрит на снимок фотопроекта "Посмотри в глаза Донбассу" в центре Красноярска, на которой представлены фотографии детей из зоны боевых действий в Донбассе.
Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу в Красноярске - Sputnik Türkiye
9/15
© Sputnik / Илья Наймушин
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girМужчина смотрит на снимки фотопроекта "Посмотри в глаза Донбассу" в центре Красноярска, на которой представлены фотографии детей из зоны боевых действий в Донбассе.
Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу в Красноярске - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Наймушин
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St. Petersburg

St. Petersburg - Sputnik Türkiye
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St. Petersburg

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St. Petersburg

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St. Petersburg

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