https://tr.sputniknews.com/20220812/smali-cocugun-adiyla-dolandirdi-serbest-birakildi-1059858059.html
SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı, serbest bırakıldı
SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı, serbest bırakıldı
Bursa'da bir dolandırıcı, SMA hastası çocuğun adını kullanarak para toplamaya başladı. Durumu fark eden aile, zanlıya tuzak kurdu, yardım yapmak istediklerini... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T19:02+0300
2022-08-12T19:02+0300
2022-08-12T19:02+0300
yaşam
dolandırıcılık
sma
bursa
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Bursa'da 2 yaşındaki SMA hastası Sefa Arput'un tedavi parası için bir yardım kampanyası yürütülüyor.Ancak onun adını kullanan bir kişi, izinsiz para toplamaya başladı. Çantayla kentin en kalabalık mekanlarını gezdi, birçok vatandaşı dolandırdı.Anne Rabia Aprut'un bir yakını, durumu fark ederek aileyi bilgilendirdi. Aile, zanlıyı yakalamak için dolandırıcı ile irtibata geçti, yardım yapacaklarını söyleyerek bir buluşma ayarladı.Serbest bırakıldıZanlı, aileyi görünce kaçmak istedi. Çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışılan zanlı, gözaltına alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı.Sefa Arput'un tedavi parasının yüzde 23'ünü topladıklarını belirten aile, yardım etmek isteyenleri dolandırıcılara karşı uyardı.
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dolandırıcılık, sma, bursa
SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı, serbest bırakıldı
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Bursa'da bir dolandırıcı, SMA hastası çocuğun adını kullanarak para toplamaya başladı. Durumu fark eden aile, zanlıya tuzak kurdu, yardım yapmak istediklerini söyleyip bir buluşma ayarladı. Aileyi görünce kaçmaya çalışan zanlı, çevredekiler tarafından yakalandı. Arbede sonrası gözaltına alınan dolandırıcı serbest bırakıldı.
Bursa'da 2 yaşındaki SMA hastası Sefa Arput'un tedavi parası için bir yardım kampanyası yürütülüyor.
Ancak onun adını kullanan bir kişi, izinsiz para toplamaya başladı. Çantayla kentin en kalabalık mekanlarını gezdi, birçok vatandaşı dolandırdı.
Anne Rabia Aprut'un bir yakını, durumu fark ederek aileyi bilgilendirdi. Aile, zanlıyı yakalamak için dolandırıcı ile irtibata geçti, yardım yapacaklarını söyleyerek bir buluşma ayarladı.
Serbest bırakıldı
Zanlı, aileyi görünce kaçmak istedi. Çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışılan zanlı, gözaltına alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı.
Sefa Arput'un tedavi parasının yüzde 23'ünü topladıklarını belirten aile, yardım etmek isteyenleri dolandırıcılara karşı uyardı.