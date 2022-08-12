https://tr.sputniknews.com/20220812/smali-cocugun-adiyla-dolandirdi-serbest-birakildi-1059858059.html

SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı, serbest bırakıldı

SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı, serbest bırakıldı

Bursa'da bir dolandırıcı, SMA hastası çocuğun adını kullanarak para toplamaya başladı. Durumu fark eden aile, zanlıya tuzak kurdu, yardım yapmak istediklerini... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T19:02+0300

2022-08-12T19:02+0300

2022-08-12T19:02+0300

yaşam

dolandırıcılık

sma

bursa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059858112_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_0a4a35a7db295a6173be45e90f38c58b.jpg

Bursa'da 2 yaşındaki SMA hastası Sefa Arput'un tedavi parası için bir yardım kampanyası yürütülüyor.Ancak onun adını kullanan bir kişi, izinsiz para toplamaya başladı. Çantayla kentin en kalabalık mekanlarını gezdi, birçok vatandaşı dolandırdı.Anne Rabia Aprut'un bir yakını, durumu fark ederek aileyi bilgilendirdi. Aile, zanlıyı yakalamak için dolandırıcı ile irtibata geçti, yardım yapacaklarını söyleyerek bir buluşma ayarladı.Serbest bırakıldıZanlı, aileyi görünce kaçmak istedi. Çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışılan zanlı, gözaltına alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı.Sefa Arput'un tedavi parasının yüzde 23'ünü topladıklarını belirten aile, yardım etmek isteyenleri dolandırıcılara karşı uyardı.

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolandırıcılık, sma, bursa