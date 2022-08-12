https://tr.sputniknews.com/20220812/soyludan-kilicdaroglunun-ysk-ile-ilgili-sozlerine-aciklama-chp-icin-sevindirici-bir-gelisme-1059826137.html

Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili sözlerine açıklama: CHP için sevindirici bir gelişme

Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili sözlerine açıklama: CHP için sevindirici bir gelişme

İçişleri Bakanı Soylu, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok' ifadeleri, bugün genel başkan... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T01:09+0300

2022-08-12T01:09+0300

2022-08-12T01:28+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

süleyman soylu

seçmen

ysk

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçmen listeleriyle ilgili sözlerinin ardından CHP Genel Başkan yardımcılarının yaptığı basın açıklamasını değerlendirdi.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün MERNİS üzerinden Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacağını bildirdi.Seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını paylaşımında yaptığı açıklamada anlattığını ve iyi okunursa söz konusu hataya tekrar düşülmeyeceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:Söz konusu düzeltmeyi Kılıçdaroğlu'nun yapması gerektiğini belirten Soylu, "Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, özür dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkan yardımcılarına da seslenen Soylu, şunları kaydetti:Süleyman Soylu, bütün seçimlerde seçmen listelerinin askıya çıktığını, muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listelerin kontrol edildiğini, adres yanlışlıkları ve benzeri maddi hataların düzeltildiğini hatırlattı.İçişleri Bakanı Soylu, "Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usul bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır" değerlendirmesini yaptı.

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kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, seçmen, ysk