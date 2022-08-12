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https://tr.sputniknews.com/20220812/spk-tukasin-sermaye-artirimini-onayladi-1059829022.html
SPK, Tukaş'ın sermaye artırımını onayladı
SPK, Tukaş'ın sermaye artırımını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermaye artırımına onay verdi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T03:09+0300
2022-08-12T03:12+0300
ekonomi
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
tukaş
sermaye
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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 218 milyon 120 bin liralık sermaye artırımı onaylandı.Akbank'ın 30 milyar liralık, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ'nin 360 milyon liralık, TEB Finansman AŞ'nin 680 milyon liralık, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 800 milyon liralık ve Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 300 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi neticesinde, "finansal tablolarda tespit edilen mevzuata aykırılıklar" gerekçesiyle 478 bin 846 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), tukaş, sermaye

SPK, Tukaş'ın sermaye artırımını onayladı

03:09 12.08.2022 (güncellendi: 03:12 12.08.2022)
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermaye artırımına onay verdi.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 218 milyon 120 bin liralık sermaye artırımı onaylandı.
Akbank'ın 30 milyar liralık, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ'nin 360 milyon liralık, TEB Finansman AŞ'nin 680 milyon liralık, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 800 milyon liralık ve Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 300 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.
Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi neticesinde, "finansal tablolarda tespit edilen mevzuata aykırılıklar" gerekçesiyle 478 bin 846 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.
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