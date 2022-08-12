https://tr.sputniknews.com/20220812/tarim-bakani-kirisci-elbette-buyukbas-da-onemli-ama-bu-ulkenin-cografyasi-kucukbas-icin-1059874520.html

Tarım Bakanı Kirişci: Elbette büyükbaş da önemli ama bu ülkenin coğrafyası küçükbaş için

Tarım Bakanı Kirişci: Elbette büyükbaş da önemli ama bu ülkenin coğrafyası küçükbaş için

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Elbette büyükbaş da önemli ama bu ülkenin coğrafyası küçükbaş için. Bu ülkede bizim mutlak suretle küçükbaşa önem vermemiz... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T23:44+0300

2022-08-12T23:44+0300

2022-08-12T23:49+0300

türkiye

vahit kirişci

büyükbaş

küçükbaş hayvan

doğalgaz

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin'deki temasları kapsamında Erdemli ilçesine bağlı Sarıpınar Yaylası'nda, Mersin İli Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen Üreticiler Buluşması'na katıldı.Kirişci, buradaki konuşmasında, göreve geldiği günden bu yana bitkisel üretimde un, yağ, şeker, hayvansal üretimde et, süt ve yumurtanın stratejik olduğunu dile getirdiğini hatırlattı.'Ette bir arz güvenliği bir bulunurluluk problemi yaşanmamalı diye biz ihracat yasakları getirdik'2002 yılında göreve geldiklerinde 31.7 milyon küçükbaşa karşılık bugün 57.5 milyon küçükbaşa sahip olunduğunu, 9.9 milyon büyükbaş sayısının ise 18 milyona çıktığını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:Kirişci, Kovid-19 sürecinde kendilerini dünyanın süper gücü zanneden ülkelerin bile acziyetini gördüklerini dile getirerek "Fakat bu ülke, pandemi de dahil olmak üzere hiçbir şeyin yokluğunu ve kıtlığını yaşamadı. Ayçiçeği yağıyla ilgili art niyetli çevreler bir girişimde bulundu, onlar da gerekli derslerini aldılar ve şu anda ortalık bizim buraların tabiriyle süt liman. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükümetimizin izlemiş olduğu doğru politikaların bir tezahürüdür" diye konuştu.Hükümet olarak dünyanın yaşadığı bu türbülanslı dönemde gerekli çalışmaları yaptıklarına dikkati çeken Kirişci, şöyle devam etti:'2023 yılında kullanmaya başlayacağımız doğalgazla birlikte azotlu gübrelerimizi üreteceğiz'Kirişci, ülke olarak yerlileşme çabalarının büyük bir hızla ilerlediğine dikkati çekerek "Ülke olarak bu tür ihtiyaçlarımızı, birtakım gereksinimlerimizi karşılıyoruz. Allah izin verirse inşallah Akdeniz'de ve Karadeniz'de 2023 yılında kullanmaya başlayacağımız doğalgazla birlikte azotlu gübrelerimizi üreteceğiz" ifadelerini kullandı.Kirişci, bakanlık olarak 65 başlıkta toplanan destekleri olduğunu belirterek yakın zamanda herkesin bu desteklerden e-devlet üzerinden yararlanabileceğini aktardı.TMO'nun 4 milyon 400 bin ton hububat alımı yaptığını ve alıma devam ettiğini anlatan Kirişci, vatandaşın ucuz ekmek yenmesi için un sanayicisine uyguladıkları düzenlemenin benzerini yem sanayisinde de uygulayacaklarını sözlerine ekledi.Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da devletin, hükümetin ve bakanlığın teşvik ve desteğiyle kentte önemli çalışmaların yapıldığını kaydetti.Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bugüne kadar Yörüklerin destekçisi olduğunu belirterek bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini aktardı.Konuşmaların ardından Kirişci ve beraberindekiler, bölgedeki Yörük çadırlarını gezerek ailelerle görüştü.Etkinliğe, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ile MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Birliği Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan ile diğer ilgililer katıldı.

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vahit kirişci, büyükbaş, küçükbaş hayvan, doğalgaz