https://tr.sputniknews.com/20220812/tedavisi-tamamlanan-yavru-ayi-balkiz-dogaya-salindi-1059873075.html

Tedavisi tamamlanan yavru ayı 'Balkız' doğaya salındı

Tedavisi tamamlanan yavru ayı 'Balkız' doğaya salındı

Düzce'de acı bal yediği için fenalaşan yavru ayının tedavisi tamamlandı. "Balkız" adı verilen ayı, iyileştikten sonra tekrar doğaya salındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T23:08+0300

2022-08-12T23:08+0300

2022-08-12T23:10+0300

türkiye

vahit kirişçi

ayı

ali balkız

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059840803_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d9ed175e3c89a8aed5e7b5578a632758.jpg

Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan ve daha sonra 'Balkız' adı verilen yavru ayının tedavisi tamamlandı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Balkız'ın doğaya geri döndüğünü açıkladı.Bakan Kirişçi, Balkız'ın doğaya salındığı anları sosyal medya hesabından şu ifadelere paylaştı:

https://tr.sputniknews.com/20220812/duzce-belediye-baskanindan-bali-fazla-kacirdigi-icin-fenalasan-balkiza-ziyaret-armut-ikram-etti-1059868382.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vahit kirişçi, ayı, ali balkız