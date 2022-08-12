https://tr.sputniknews.com/20220812/tedavisi-tamamlanan-yavru-ayi-balkiz-dogaya-salindi-1059873075.html
Tedavisi tamamlanan yavru ayı 'Balkız' doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan yavru ayı 'Balkız' doğaya salındı
Düzce'de acı bal yediği için fenalaşan yavru ayının tedavisi tamamlandı. "Balkız" adı verilen ayı, iyileştikten sonra tekrar doğaya salındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T23:08+0300
2022-08-12T23:08+0300
2022-08-12T23:10+0300
türkiye
vahit kirişçi
ayı
ali balkız
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Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan ve daha sonra 'Balkız' adı verilen yavru ayının tedavisi tamamlandı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Balkız'ın doğaya geri döndüğünü açıkladı.Bakan Kirişçi, Balkız'ın doğaya salındığı anları sosyal medya hesabından şu ifadelere paylaştı:
https://tr.sputniknews.com/20220812/duzce-belediye-baskanindan-bali-fazla-kacirdigi-icin-fenalasan-balkiza-ziyaret-armut-ikram-etti-1059868382.html
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vahit kirişçi, ayı, ali balkız
Tedavisi tamamlanan yavru ayı 'Balkız' doğaya salındı
23:08 12.08.2022 (güncellendi: 23:10 12.08.2022) Abone ol
Düzce'de acı bal yediği için fenalaşan yavru ayının tedavisi tamamlandı. "Balkız" adı verilen ayı, iyileştikten sonra tekrar doğaya salındı.
Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan ve daha sonra 'Balkız' adı verilen yavru ayının tedavisi tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Balkız'ın doğaya geri döndüğünü açıkladı.
Bakan Kirişçi, Balkız'ın doğaya salındığı anları sosyal medya hesabından şu ifadelere paylaştı:
Tedavisi tamamlanan “Balkız” yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle."