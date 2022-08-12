https://tr.sputniknews.com/20220812/togg-test-surusunde-goruntulendi-1059857318.html

TOGG test sürüşünde görüntülendi

TOGG test sürüşünde görüntülendi

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T18:13+0300

2022-08-12T18:13+0300

2022-08-12T18:13+0300

türkiye

togg

yerli otomobil

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Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili TOGG'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.​​​​​​​TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.

türkiye

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togg, yerli otomobil