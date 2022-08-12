https://tr.sputniknews.com/20220812/togg-test-surusunde-goruntulendi-1059857318.html
TOGG test sürüşünde görüntülendi
TOGG test sürüşünde görüntülendi
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T18:13+0300
2022-08-12T18:13+0300
2022-08-12T18:13+0300
türkiye
togg
yerli otomobil
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Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili TOGG'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
togg, yerli otomobil
TOGG test sürüşünde görüntülendi
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TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.
Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili TOGG'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.
TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.