https://tr.sputniknews.com/20220812/trumptan-arama-emrini-ben-onayladim-diyen-adalet-bakani-garlanda-yanit--1059829634.html
Trump'tan, 'arama emrini ben onayladım' diyen Adalet Bakanı Garland’a yanıt
Trump'tan, 'arama emrini ben onayladım' diyen Adalet Bakanı Garland’a yanıt
Eski ABD başkanı Donald Trump, Florida’daki malikanesinin FBI ajanları tarafından aranmasının ardından, arama kararını bizzat imzaladığını açıklayan Adalet... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T03:39+0300
2022-08-12T03:39+0300
2022-08-12T03:42+0300
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Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland’a Truth sosyal medya hesabından cevap verdi.Kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.Trump yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago’ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar” sözlerini kullandı.Trump’ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, “Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir işbirliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago’daki mülküme sabah 6:30’da çok sayıda ajan ve 'kasa hırsızları' tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Çılgın!” diye yazdı.Eski başkanı, “Az önce ajanların First Lady’nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış. Vay!” diye ekledi. Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220811/abd-adalet-bakani-garland-acikladi-trumpin-evine-fbi-baskini-emrini-kim-verdi--1059824496.html
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Trump'tan, 'arama emrini ben onayladım' diyen Adalet Bakanı Garland’a yanıt
03:39 12.08.2022 (güncellendi: 03:42 12.08.2022) Abone ol
Eski ABD başkanı Donald Trump, Florida’daki malikanesinin FBI ajanları tarafından aranmasının ardından, arama kararını bizzat imzaladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland’a Truth sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi.
Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland’a Truth sosyal medya hesabından cevap verdi.
Kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.
Trump yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago’ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar” sözlerini kullandı.
Trump’ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, “Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir işbirliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago’daki mülküme sabah 6:30’da çok sayıda ajan ve 'kasa hırsızları' tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Çılgın!” diye yazdı.
Eski başkanı, “Az önce ajanların First Lady’nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış. Vay!” diye ekledi.
Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söylemişti.