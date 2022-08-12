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Truss, enerji şirketlerini savundu: Kâr etmek kirli ve şeytani bir şey değil
Truss, enerji şirketlerini savundu: Kâr etmek kirli ve şeytani bir şey değil
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, enerji şirketlerini vergilendirme tabine yönelik, kâr etmenin 'kirli ve şeytani' olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T11:45+0300
2022-08-12T11:45+0300
2022-08-12T11:45+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin Cheltenham'daki etkinliğinde enerji şirketlerinin vergilendirme talebi konusunda değerlendirmede bulundu.Vergilendirmeyi 'kesinlikle desteklemediğini' ve bunun 'işçi fikri' olduğunu söyleyen Truss, "Her şey ticarete darbe vurmakla ilgili ve uluslararası yatırımcılara ve halka yanlış mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.Truss, "Kârın kirli bir kelime olduğunu düşünmüyorum ve bunun toplumumuzda kirli bir kelime haline gelmesi büyük bir sorun. Elbette ki şimdi enerji devleri, eğer bir oligopoldeyseler, hesap vermeliler ve bunu kesinlikle sağlarım" dedi.Truss, "Ancak 'kâr' kelimesini (sanki) bu kirli ve kötü bir şeymiş gibi çarpıtma şeklimiz, Muhafazakarlar olarak bunu yapmamalıyız" değerlendirmesini yaptı.Daha önce İngiltere'de enerji şirketlerinden elde ettikleri kâra dayalı olarak daha fazla vergi alınması teklif edilmişti.
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Truss, enerji şirketlerini savundu: Kâr etmek kirli ve şeytani bir şey değil
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, enerji şirketlerini vergilendirme tabine yönelik, kâr etmenin 'kirli ve şeytani' olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin Cheltenham'daki etkinliğinde enerji şirketlerinin vergilendirme talebi konusunda değerlendirmede bulundu.
Vergilendirmeyi 'kesinlikle desteklemediğini' ve bunun 'işçi fikri' olduğunu söyleyen Truss, "Her şey ticarete darbe vurmakla ilgili ve uluslararası yatırımcılara ve halka yanlış mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.
Truss, "Kârın kirli bir kelime olduğunu düşünmüyorum ve bunun toplumumuzda kirli bir kelime haline gelmesi büyük bir sorun. Elbette ki şimdi enerji devleri, eğer bir oligopoldeyseler, hesap vermeliler ve bunu kesinlikle sağlarım" dedi.
Truss, "Ancak 'kâr' kelimesini (sanki) bu kirli ve kötü bir şeymiş gibi çarpıtma şeklimiz, Muhafazakarlar olarak bunu yapmamalıyız" değerlendirmesini yaptı.
Daha önce İngiltere'de enerji şirketlerinden elde ettikleri kâra dayalı olarak daha fazla vergi alınması teklif edilmişti.