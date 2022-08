https://tr.sputniknews.com/20220812/turk-disisleri-yetkilisinden-yunanistan-yorumu-gaz-sikismasinda-en-ufak-kivilcim-patlamaya-yol-acar-1059838149.html

Türk Dışişleri yetkilisinden Yunanistan yorumu: Gaz sıkışmasında en ufak kıvılcım patlamaya yol açar

Türk Dışişleri yetkilisinden Yunanistan yorumu: Gaz sıkışmasında en ufak kıvılcım patlamaya yol açar

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair, “Birçok sorun var, gittikçe ağırlaşıyor ve mühendislikten örnek... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T11:59+0300

2022-08-12T11:59+0300

2022-08-12T11:59+0300

politika

türkiye

yunanistan

atina

ankara

ege denizi

doğu akdeniz

fetö

pkk

dhkp-c

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044223280_0:0:1357:764_1920x0_80_0_0_818970d94b2cec344244e05bfe5abfde.jpg

Aralarında Sputnik’in de olduğu basın mensuplarına Türk-Yunan ilişkilerinde gelinen durumu değerlendiren Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili, Yunanistan’ın zor bir ülke olduğunu belirterek “Kimliklerini Türkiye karşıtlığı üzerinden kurmuş bir ülke. Batı’nın kendilerine açtığı kredi hiç bitmiyor. Onların gözünde Yunanistan her zaman haklıdır, Türkiye ise her zaman haksızdır” ifadelerini kullandı.Türk-Yunan ilişkilerinde Ege, Kıbrıs, Yunanistan’ın terör desteği, Batı Trakya, gibi sorunlar olduğunu kaydeden yetkili bunlara son zamanlarda Doğu Akdeniz, Ayasofya ve FETÖ desteği konuların da eklediğini kaydederek “Birçok sorun var, gittikçe ağırlaşıyor, mühendislikten örnek vermek gerekirse gaz sıkışması halinde en ufak kıvılcım patlamaya yol açar” dedi.Yunanistan’ın silahlanma konusunda ‘yanlış yaptığını’ ifade eden yetkili, “Atina'da dükkânların yarısı kapalı. Böyle bir durumda kalkıp da 10 milyarlarca avroyu savaşa mı harcarsın yoksa KOBİ'lere mi? Doğru yapmıyorlar. Ekonomik mantık yok” dedi.Yetkili askeri anlamda Yunanistan söz konusu olduğunda Türkiye’nin hiçbir endişesi olmadığını da belirtti.‘Yunanistan FETÖ için transit ülke olmaktan çıktı’Üst düzey Dışişleri yetkilisinin değindiği konulardan biri de Yunanistan’da bulunan terör örgütü üyeleri oldu. Yetkili, “Atina teröristler için güvenli bir liman haline geldi. FETÖ, DHKP-C, PKK ne ararsanız var. Onların mantığına göre; Türklere düşmansa alan açayım onları besleyeyim günün birinde kullanırım. Yunanistan, 21’inci yüzyılda bir Avrupa Birliği ülkesi olarak düpedüz terörist besliyor. Bunun başka bir izahı yok. Yunanistan FETÖ için transit ülke olmaktan çıktı. 8-10 bin örgüt mensubu var. Aranız şimdi güzel ama ters bir hareket yaparsanız onlar sizin de başınıza bela olur. Türkiye’yi rahatsız edeceğim diye yaptığınız hamleler sizi de vurur. Terörist beslemek onlar çok karlı bir iş olmayabilir” dedi.‘Adaların silahlandırılmasına müsaade etmemiz mümkün değil’Yunanistan’ın Ege’deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması konusunda Birleşmiş Milletler’e iki mektup gönderildiğinin üçüncü mektubun da hazırlandığını ifade eden yetkili, “Adaların silahlandırılması meselesi her zaman vardı. Buna müsaade etmemiz mümkün değil. Güvenliği sağlayacak miktarda silahlar bulunabiliyor, tabanca taşıyan polise bir şey dediğimiz yok ancak füze rampası gibi silahlar bizi rahatsız ediyor. BM'nin dikkatini çekmek de doğru bir hamle. Hamlelerin zamanlaması ve şekli çok önemli. Sorunu ortaya koyacaksınız ve üçüncü taraflar arasında anlaşılmasını sağlayacaksınız” diye konuştu.‘ABD üsleri konusunda tiyatro oynanıyor’ABD’nin Yunanistan’a kurduğu askeri üsler konusunda bir “tiyatro” oynadığını ifade eden yetkili, ABD’nin artık Türkiye’nin dış politikadaki bağımsız politika hareket ettiğini anladığını, Yunanistan ise bu konuda hevesli olduğunu ve üslere izin verdiğini belirtti. Yunanistan’ı kastederek “Güçsüzün taktiği adam toplamaktır” diye devam eden yetkili, ABD'nin Yunanistan’dan Rusya sınırına kadar Avrupa’da güney-kuzey hattı, Eastmed üzerinden de doğu-batı hattı kurduğunu söyleyerek şunları ekledi:Yetkili, Türkiye’nin Ege konusundaki tüm sorun alanlarında uluslararası mahkemeye gitmek istediğini ancak Yunanistan’ın sadece Yunanistan’ın ise sadece kıta sahanlığı konusunda uluslararası mahkemeye gitmek istediğini söyledi.Yetkili, Yunanistan’da hükumetler değişse de Türk takıntısının değişmeyeceğini de ifade etti.

yunanistan

atina

ankara

ege denizi

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, yunanistan, atina, ankara, ege denizi, doğu akdeniz, fetö, pkk, dhkp-c, avrupa birliği, turan salcı