Uzmanlar uyarıyor: Anal seksin popülerliğinin artması kadınlarda sağlık sorunlarına yol açtı

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu bünyesinde cerrah olarak görev yapan iki uzman, anal seksin popülerliğinin artması ve doktorların anal seksin... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

İngiliz Tıp Dergisi'nde (BMJ) yayınlanan makalelerinde Tabitha Gana ve Lesley Hunt isimli iki cerrah, ülkedeki kadınların anal seks sırasında yaşadıkları fiziksel travma sonucu kanama geçirdiklerini ve bu pratik nedeniyle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (STI), dışkı tutamama gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.'Muhtemel risklerin farkında olmayan kadınlar yüzüstü bırakılıyor'Doktorların anal seksin getirdiği risklere ilişkin hastalarını bilgilendirme konusundaki isteksizliklerinin kadınları anal seks pratiği nedeniyle zarar görmeye ittiğini belirten uzmanlar, karşılaşabilecekleri muhtemel problemlerin farkında olmayan bir nesil kadının yüzüstü bırakıldığını vurguladı.Makalede uzmanlar, "Alkol, uyuşturucu kullanımı ve birden fazla seks partneri gibi faktörlerle ilişkili olması nedeniyle anal seks riskli bir cinsel davranış olarak kabul ediliyor” ifadelerine yer verdi. 'Anal seks, pornografi dünyasından ana akım medyaya taşındı''Popüler kültürde anal seksin pornografi dünyasından ana akım medyaya taşındığını' söyleyen uzmanlar, Sex and the City ve Fleabag gibi televizyon dizilerinin ve filmlerin anal seksi 'cüretkar' göstererek bu eğilime katkıda bulunmuş olabileceğine işaret etti.Öte yandan, anal seks yapan kadınların erkeklerden daha fazla risk altında olduğu belirtildi. Makalede "Anal ilişkiye giren kadınlarda fekal inkontinans (dışkı tutamama) ve anal sfinkter (büzücü kas) yaralanması oranlarında artış bildirilmiştir" denilirken, kadın ve erkekler arasındaki sonuç farklılıkları şöyle anlatıldı:İngiltere'deki Cinsel Davranışlar Ulusal Araştırması araştırmasına göre 16-24 yaş arasındaki heteroseksüel çiftlerde anal seks pratiği uygulayanların oranı son yıllarda yüzde 12.5'ten yüzde 28.5'e yükseldi.ABD'de de her iki cinsiyetten kişilerin anal seks pratiğine sahip olma oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseldi.'Doktorların riskler hakkında konuşmaktan çekinmesi, kadınları daha fazla zarara maruz bırakıyor'Makalede, "Anal seks artık aşırı bir davranış olarak görülmemekte, giderek daha değerli ve zevkli bir deneyim olarak tasvir edilmektedir" diyen uzmanlar, pek çok doktorun yargılayıcı veya homofobik görünmek istemedikleri için kadın hastalarına anal seksin zararlarından bahsetmekte isteksiz olduğunu ifade etti:Ülkedeki Ulusal Sağlık Servisleri kurumuna ait bilgilendirmelerde anal sekse dair yalnızca cinsel yollarla bulaşan enfeksiyonlardan bahsedildiğine işaret eden uzmanlar, “Bu pratikle ilgili olarak genç kadınların anal travma, inkontinans veya zorlamanın psikolojik sonuçlarından bahsedilmiyor” dedi.

