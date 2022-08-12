https://tr.sputniknews.com/20220812/washington-post-fbi-trumpin-evini-cok-gizli-nukleer-belgeleri-aramak-icin-basti-1059840457.html

Washington Post: FBI, Trump'ın evini çok gizli nükleer belgeleri aramak için bastı

Washington Post: FBI, Trump'ın evini çok gizli nükleer belgeleri aramak için bastı

2024 başkanlık seçimlerinde aday olmasını engelleyebilecek şekilde dört koldan soruşturmalarla kuşatılan Trump'ın evine FBI baskınında nükleer silahlarla... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T12:52+0300

2022-08-12T12:52+0300

2022-08-12T13:18+0300

dünya

abd

donald trump

gizli belgeler

nükleer silah

fbi

baskın

arama

merrick garland

abd adalet bakanlığı

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ABD'de 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağının işaretlerini yoğunlaştıran önceki Başkan Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinin FBI'ın baskınına uğraması ve 'kaçırılan başkanlık belgelerinin' aranmasıyla ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.2 ay önce mahkeme celbiyle istediklerini almışlardıTrump'tan '2024 adaylığını engellemeye çalışan Demokrat Partili yönetimin Adalet Bakanlığını kendisine karşı silah olarak kullandığı' tepkisi geldi. FBI'ın haziran başında mahkeme celbiyle gittiği Mar-a-Lago'dan 15 kutu dolusu başkanlık belgesi almışken, bu kez Adalet Bakanı Merrick Garland imzalı emirle ani arama düzenlemesi pek çok soru işareti yarattı.'En yüksek düzeyde gizlilik taşıyan programlarla ilgili belgeler'Hal böyleyken, eski ABD Başkanı'nın evindeki aramanın, 'en yüksek düzeyde gizlilik taşıyan programlardan bazılarıyla ilgili belgeler' için yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Yani nükleer silahlarla ilgili çok gizli belgelerin arandığı öne sürüldü.Trump karşıtı ana akım medyanın başını çeken The Washington Post ve The New York Times'a konuşan soruşturmadan haberdar 'adı açıklanmayan' kaynaklar, belgelerin özellikle ABD'nin mi yoksa başka bir ülkenin mi nükleer silahlarıyla ilgili olduğuna açıklık getirmedi. Peşine düşülen belgelerin başarıyla kurtarılıp kurtarılmadığını da netleştirmedi.'Mümkün olduğunca çabuk kurtarmak için aciliyet saikiyle' hareket etmişlerPost'a konuşan eski Adalet Bakanlığı Karşı istihbarat Bölümü Başkanı David Laufman, "Eğer iddialar doğruysa, Mar-a-Lago'da yasadışı bulundurulan materyalin en yüksek gizlilik düzeyinde sınıflandırıldığına işaret eder. FBI ve Adalet Bakanlığı Mar-a-Lago'da hâlâ çok gizli materyaller olduğuna inandıysa, bunları mümkün olduğunca çabuk kurtarmak için aciliyet saikiyle hareket eder" dedi.Gelgelelim FBI'ın pazartesi günü düzenlediği baskınla ilgili şimdiye dek çok az şey teyit edildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, dünkü açıklamasında, arama emrini şahsen onayladığını söylemekle yetindi.Trump meydan okuduArdından Trump, evinin FBI tarafından aranmasına ilişkin belgelerin yayımlanmasına karşı çıkmayacağını söyleyerek suçlamalara meydan okudu. 'Evimi arama gerekçelerinizi derhal yayımlayın'Kendi kurduğu Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan 45. Başkan, FBI'ın evini 'Amerikalı olmayan, yersiz ve gereksiz' şekilde basmasıyla ilgili belgelerin 'gizliliğinin kaldırılmasına karşı çıkmadığını, hatta bir adım daha ileri gittiğini ve derhal yayımlanmalarını istediğini' belirtti. 'Radikal sol Demokratlar ve gelecekteki olası siyasi rakiplerimin işi'Cumhuriyetçi Partili lider, bunu, belgelerin, 'son 6 yıldır yaptıkları gibi kendisine saldırmada güçlü çıkarları olan radikal sol Demokratlar ve gelecekteki olası siyasi muhalifler tarafından hazırlanmasına rağmen' istediğini vurguladı. Aramaya dayanak yapılan ve başkanlık belgelerinin kasıtlı ve yasadışı olarak taşınması, ortadan kaldırılması, imha edilmesini düzenleyen 1978 Başkanlık Kayıtları Yasası, nadiren uygulansa da, para, hapis ve hatta mevcut veya gelecekteki görevden men edilme gibi kritik cezalar içeriyor.

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https://tr.sputniknews.com/20220812/trumptan-arama-emrini-ben-onayladim-diyen-adalet-bakani-garlanda-yanit--1059829634.html

https://tr.sputniknews.com/20220810/trumpin-evinde-fbi-aramasinin-dayandigi-yasa-yeniden-adayligini-engelleyebilecek-cezalar-iceriyor-1059773338.html

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