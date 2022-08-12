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https://tr.sputniknews.com/20220812/yangin-sondurme-helikopterine-lazer-tuttular-1059865586.html
Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular
Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular
Bodrum'da havada seyir halindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutulan anlar kameraya yansıdı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T21:29+0300
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türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
lazer
ali kıdık
bodrum
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir yangın helikopterinin içerisinden çekilen görüntüleri paylaştı.Yangın helikopterine karadan henüz tespit edilemeyen bir noktadan lazer tutulduğu görüldü.Görüntülere tepki göstererek yaşanan tehlikeye dikkat çeken Kıdık, “Yangın söndürme pilotunun gözüne lazer tutan karaktersiz, bu hareketinden yangını senin çıkarttığın düşünülmeli” dedi.Kıdık, helikopterin camında meydana gelen yansımanın yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, lazer, ali kıdık, bodrum

Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular

21:29 12.08.2022 (güncellendi: 21:32 12.08.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Ali Kıdık Bodrum'da havada seyir halindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutulan anlar kameraya yansıdı.
Bodrum'da havada seyir halindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutulan anlar kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ali Kıdık
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Bodrum'da havada seyir halindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutulan anlar kameraya yansıdı.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir yangın helikopterinin içerisinden çekilen görüntüleri paylaştı.
Yangın helikopterine karadan henüz tespit edilemeyen bir noktadan lazer tutulduğu görüldü.
Görüntülere tepki göstererek yaşanan tehlikeye dikkat çeken Kıdık, “Yangın söndürme pilotunun gözüne lazer tutan karaktersiz, bu hareketinden yangını senin çıkarttığın düşünülmeli” dedi.
Kıdık, helikopterin camında meydana gelen yansımanın yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.
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