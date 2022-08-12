https://tr.sputniknews.com/20220812/yangin-sondurme-helikopterine-lazer-tuttular-1059865586.html

Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular

Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular

Bodrum'da havada seyir halindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutulan anlar kameraya yansıdı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T21:29+0300

2022-08-12T21:29+0300

2022-08-12T21:32+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

lazer

ali kıdık

bodrum

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir yangın helikopterinin içerisinden çekilen görüntüleri paylaştı.Yangın helikopterine karadan henüz tespit edilemeyen bir noktadan lazer tutulduğu görüldü.Görüntülere tepki göstererek yaşanan tehlikeye dikkat çeken Kıdık, “Yangın söndürme pilotunun gözüne lazer tutan karaktersiz, bu hareketinden yangını senin çıkarttığın düşünülmeli” dedi.Kıdık, helikopterin camında meydana gelen yansımanın yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.

türkiye

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