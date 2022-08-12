https://tr.sputniknews.com/20220812/yorganci-yunlerin-icinde-altin-buldu-116-bin-lira-degerinde-altin-sahibine-teslim-edildi-1059848009.html

Yorgancı yünlerin içinde altın buldu: 116 bin lira değerinde altın sahibine teslim edildi

Yorgancı yünlerin içinde altın buldu: 116 bin lira değerinde altın sahibine teslim edildi

İzmir’in Urla ilçesinde bir vatandaşın kabartılması için yorgancıya verdiği yünlerin içinden 116 bin lira değerinde 17 adet kulplu reşat altını çıktı. Yünlerin... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T15:37+0300

2022-08-12T15:37+0300

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Gülcan A. isimli vatandaş, 1 Ağustos'ta annesinden kalma yünleri kabartılması için yorgancıya verdi. Gülcan A., dükkanı oğlu Bayram Akgün ile birlikte işleten Nazlı Akgün’e annesinden kalan yünleri çöpe atmaktan son anda vazgeçtiğini, koyun yünlerini kabarttıktan sonra yastık yapmak istediklerini anlattı.Annesine işlerinde yardım eden Nazlı Akgün’ün kızı Gülter Akyol koyun yünlerini kabartırken, kırmızı kese içerisinde çok sayıda altın buldu.Dükkan sahipleri, 116 bin lira değerindeki 17 adet kulplu reşat altını gördüklerinde şok oldu. Altınların bulunmasıyla müşteriye mesaj atan Bayram Akgün ve ailesi, altınları Gülcan A.’ya teslim etti.

https://tr.sputniknews.com/20220726/parmak-izi-alacagiz-diyerek-altinlarini-caldilar-1059162215.html

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