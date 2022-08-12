https://tr.sputniknews.com/20220812/zeytinburnu-aciklarindaki-mazot-kirliligi-havadan-goruntulendi-1059860950.html

Zeytinburnu açıklarındaki mazot kirliliği havadan görüntülendi

Zeytinburnu açıklarındaki mazot kirliliği havadan görüntülendi

İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan görüntülendi. Denize dökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaklıktan bile... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T20:22+0300

2022-08-12T20:22+0300

2022-08-12T20:22+0300

türkiye

zeytinburnu

sahil

mazot

çevre kirliliği

kirlilik

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Zeytinburnu’na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi.Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi. Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor. Deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile dron görüntüleri ile ortaya çıktı. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.

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türkiye

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zeytinburnu, sahil, mazot, çevre kirliliği, kirlilik