https://tr.sputniknews.com/20220812/zeytinburnu-aciklarindaki-mazot-kirliligi-havadan-goruntulendi-1059860950.html
Zeytinburnu açıklarındaki mazot kirliliği havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarındaki mazot kirliliği havadan görüntülendi
İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan görüntülendi. Denize dökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaklıktan bile... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T20:22+0300
2022-08-12T20:22+0300
2022-08-12T20:22+0300
türkiye
zeytinburnu
sahil
mazot
çevre kirliliği
kirlilik
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Zeytinburnu’na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi.Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi. Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor. Deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile dron görüntüleri ile ortaya çıktı. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210129/zeytinburnu-sahilinde-kargo-gemisi-karaya-oturdu-1043690878.html
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zeytinburnu, sahil, mazot, çevre kirliliği, kirlilik
Zeytinburnu açıklarındaki mazot kirliliği havadan görüntülendi
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İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan görüntülendi. Denize dökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte olduğu görüldü.
Zeytinburnu’na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi. Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor.
Deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile dron görüntüleri ile ortaya çıktı.
Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.