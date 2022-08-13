https://tr.sputniknews.com/20220813/16-yil-sonra-yeniden-acilan-cinayet-dosyasinda-2-tutuklama-2-ayri-cinayet-daha-ortaya-cikti-1059880087.html

16 yıl sonra yeniden açılan cinayet dosyasında 2 tutuklama: 2 ayrı cinayet daha ortaya çıktı

16 yıl sonra yeniden açılan cinayet dosyasında 2 tutuklama: 2 ayrı cinayet daha ortaya çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir tekstil firmasında çalışan muhasebe görevlisinin 16 yıl önce öldürülmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T03:03+0300

2022-08-13T03:03+0300

2022-08-13T03:07+0300

türkiye

cinayet

istanbul

pendik

soruşturma

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İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasının muhasebe görevlisinin 16 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden ikisi cezaevine gönderildi.İHA'nın haberine göre 2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında muhasebeci olarak görev yapan 30 yaşındaki Bülent Demir ile çalışanların maaşlarının tutulduğu çelik kasa ortadan kayboldu. Demir, 10 gün sonra Gebze'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. İçerisinde 80 bin lira olan çelik kasaya ise içi boş halde Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda ulaşıldı.O dönem jandarmanın sorumluluk alanında işlenen cinayetin zanlıları tespit edilemediği için dosya kapandı.İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.Ekipler, 1.5 aylık çalışma sonucu o dönem söz konusu firmada güvenlik görevlisi olan M.M'yi gözaltına alarak çapraz sorguya aldı.M.M., sorgusunda o geceki hırsızlık ve cinayeti Murat Dayanç ve A.B.E. ile beraber işlediğini itiraf etti. Çelik kasayı açmak için de M.Ö. ve M.K.Ö. isimli iki şahsın kendilerini yardımcı olduğunu belirtti. Kasayı çalarken Bülent Demir’in de kendilerini gördüğü için öldürdüklerini ve cesedi ormanlık alana attıklarını tek tek anlattı.M.M'nin emniyetteki ifadesi doğrultusunda A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö'yü de yakaladı. Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin ise şüpheliler tarafından öldürüldüğü belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. tutuklandı.Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden A.B.E. ve M.Ö. tutuklanırken, M.K.Ö'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.Zanlılardan birisi de cinayete kurban gitmişSoruşturmayı derinleştiren ekipler, 2014 yılında ortadan kaybolan zanlılardan Murat Dayanç’ın da cinayete kurban gittiğini belirledi. M.M., Murat Dayanç'ı, hırsızlığı ve cinayeti beraber işledikleri arkadaşlarının öldürüldüğünü itiraf etti. Aralarında para yüzünden çıkan tartışma neticesinde öldürülen Murat Dayanç’ın cesedinin Kurtköy’de ormanlık alanda olduğu belirlendi. Sorgulamada bir cinayet daha ortaya çıktıÖte yandan, yapılan sorgulamada M.M., Bülent Demir ve Murat Dayanç cinayetinden bağımsız olarak 2018 yılında Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Üyesi Tekin Uğurlu’yu da M.B. isimli bir şahsın 2018 yılında araç içerisinde öldürüp cesedini parçalayıp torbalar halinde İstanbul’da gömdüğünü anlattı. M.M.'nin belirttiği noktada arama yapan polis, cesedin parçalarına ulaştı. M.M., İstanbul’da tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.E., M.Ö., ve M.K.Ö ise bugün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede yapılan işlemler neticesinde ise A.B.E. ve M.Ö. tutuklanırken, M.K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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cinayet, istanbul, pendik, soruşturma