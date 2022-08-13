Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Müttefik kuvvetler DHC'deki Peski yerleşimini tamamen özgürleştirdi
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220813/abdnin-ukraynadaki-istegi-sozde-demokrasi-mucadelesi-degil-rusyayi-bir-darbeye-goturme-arzusu--1059886679.html
'ABD’nin Ukrayna'daki isteği sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir darbeye götürme arzusu'
'ABD’nin Ukrayna'daki isteği sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir darbeye götürme arzusu'
Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, ABD’nin Ukrayna krizini tırmandırmasının gerçek amacının sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T13:23+0300
2022-08-13T13:25+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna krizi
temsilciler meclisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059657148_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44eb574b1dc4b81de970e2836b185db3.jpg
Gabbard, Joe Biden yönetiminin, ekonomik baskıların işe yaramaması durumunda, dolaylı çatışmalar da dahil olmak üzere Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak için mümkün olan her şekilde çaba gösterdiğini belirtti.Gabbard “Tüm notasyonlara ve timsah gözyaşlarına rağmen, Demokratlar hiç bir zaman ahlaki değerleri önemsemedi. Bu, hem Ukrayna halkı hem de Ukrayna’nın savunması için de böyle. Amaç, Rusya'da rejimi değiştirmek, NATO'yu güçlendirmek ve askeri-sanayi şirketlerinin iştahını tatmin etmek için çatışmayı körüklemek. Joe Biden, ‘yeni bir dünya düzeni olacak, biz buna önderlik etmeliyiz’ diyor. Hepimizi nükleer bir felaketin eşiğine getirme pahasına bile olsa, bu düzeni inşa etmek istiyor” dedi.Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik saldırılarılarından daha çok Washington’un etkilediğini, ABD liderinin fiyatların yükselmesi için ideal koşullar yarattığını ve bu durumu Kiev’i desteklemekle savunduğunu belirten Gabbard, “Hiçbir sonuç, hiçbir ölüm, yıkım ve acı, Washington'un gündemini yerine getirmekten alıkoyamaz. Hatırlarsanız, eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, yarım milyon Iraklı çocuğun öldürülmesinin Clinton yaptırımları için değerli bir bedel olduğunu söylemişti” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-abd-ukrayna-darbesindeki-rolunu-itiraf-etmeli-1058688913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059657148_51:0:1118:800_1920x0_80_0_0_88fb34f047d84e70ff1e0b4f4571d4e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna krizi, temsilciler meclisi

'ABD’nin Ukrayna'daki isteği sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir darbeye götürme arzusu'

13:23 13.08.2022 (güncellendi: 13:25 13.08.2022)
© AFP 2022Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, ABD’nin Ukrayna krizini tırmandırmasının gerçek amacının sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir darbeye götürme arzusu olduğunu söyledi.
Gabbard, Joe Biden yönetiminin, ekonomik baskıların işe yaramaması durumunda, dolaylı çatışmalar da dahil olmak üzere Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak için mümkün olan her şekilde çaba gösterdiğini belirtti.
Gabbard “Tüm notasyonlara ve timsah gözyaşlarına rağmen, Demokratlar hiç bir zaman ahlaki değerleri önemsemedi. Bu, hem Ukrayna halkı hem de Ukrayna’nın savunması için de böyle. Amaç, Rusya'da rejimi değiştirmek, NATO'yu güçlendirmek ve askeri-sanayi şirketlerinin iştahını tatmin etmek için çatışmayı körüklemek. Joe Biden, ‘yeni bir dünya düzeni olacak, biz buna önderlik etmeliyiz’ diyor. Hepimizi nükleer bir felaketin eşiğine getirme pahasına bile olsa, bu düzeni inşa etmek istiyor” dedi.
Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik saldırılarılarından daha çok Washington’un etkilediğini, ABD liderinin fiyatların yükselmesi için ideal koşullar yarattığını ve bu durumu Kiev’i desteklemekle savunduğunu belirten Gabbard, “Hiçbir sonuç, hiçbir ölüm, yıkım ve acı, Washington'un gündemini yerine getirmekten alıkoyamaz. Hatırlarsanız, eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, yarım milyon Iraklı çocuğun öldürülmesinin Clinton yaptırımları için değerli bir bedel olduğunu söylemişti” ifadelerini kullandı.
ABD ve Ukrayna askerlerinden askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
DÜNYA
Rusya: ABD, Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmeli
14 Temmuz, 01:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала