https://tr.sputniknews.com/20220813/abdnin-ukraynadaki-istegi-sozde-demokrasi-mucadelesi-degil-rusyayi-bir-darbeye-goturme-arzusu--1059886679.html

'ABD’nin Ukrayna'daki isteği sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir darbeye götürme arzusu'

'ABD’nin Ukrayna'daki isteği sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir darbeye götürme arzusu'

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, ABD’nin Ukrayna krizini tırmandırmasının gerçek amacının sözde demokrasi mücadelesi değil, Rusya’yı bir... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T13:23+0300

2022-08-13T13:23+0300

2022-08-13T13:25+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

temsilciler meclisi

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Gabbard, Joe Biden yönetiminin, ekonomik baskıların işe yaramaması durumunda, dolaylı çatışmalar da dahil olmak üzere Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak için mümkün olan her şekilde çaba gösterdiğini belirtti.Gabbard “Tüm notasyonlara ve timsah gözyaşlarına rağmen, Demokratlar hiç bir zaman ahlaki değerleri önemsemedi. Bu, hem Ukrayna halkı hem de Ukrayna’nın savunması için de böyle. Amaç, Rusya'da rejimi değiştirmek, NATO'yu güçlendirmek ve askeri-sanayi şirketlerinin iştahını tatmin etmek için çatışmayı körüklemek. Joe Biden, ‘yeni bir dünya düzeni olacak, biz buna önderlik etmeliyiz’ diyor. Hepimizi nükleer bir felaketin eşiğine getirme pahasına bile olsa, bu düzeni inşa etmek istiyor” dedi.Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik saldırılarılarından daha çok Washington’un etkilediğini, ABD liderinin fiyatların yükselmesi için ideal koşullar yarattığını ve bu durumu Kiev’i desteklemekle savunduğunu belirten Gabbard, “Hiçbir sonuç, hiçbir ölüm, yıkım ve acı, Washington'un gündemini yerine getirmekten alıkoyamaz. Hatırlarsanız, eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, yarım milyon Iraklı çocuğun öldürülmesinin Clinton yaptırımları için değerli bir bedel olduğunu söylemişti” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-abd-ukrayna-darbesindeki-rolunu-itiraf-etmeli-1058688913.html

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