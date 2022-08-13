https://tr.sputniknews.com/20220813/ak-partili-kabaktepe-sokaga-ciktigimizda-ekonomi-ve-gocmen-konusunda-elestirilerle-karsilasiyoruz-1059879203.html

AK Partili Kabaktepe: Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz

AK Partili Kabaktepe: Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz" dedi. 2024'de yapılacak yerel... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T02:39+0300

2022-08-13T02:39+0300

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ak parti

türkiye

osman nuri kabaktepe

istanbul

göçmen

ekonomi

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par, Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Gürkan Zengin'in sorularını yanıtladı.Ekonomi ve göçmenler konusunda eleştirildiklerini ifade eden Kabaktepe, "Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz. Kentsel dönüşümü iyi yaptığımız kanaatindeyim. Bu sorunların hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm Bakanlığımız müdahil oldu. Yasal çerçeve vatandaşımıza kendi kendine dönüşüm imkanı tanıyor. Çevre Bakanlığımız Fikirtepe'deki sorunu büyük ölçüde çözdü. Bu yasanın çıkma nedeni aslında deprem" dedi.'AK Parti'nin trendinin aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz'AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde İstanbul'u kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "2019'da İstanbul'da en yüksek oyumuzu aldık. Buna rağmen seçimi kaybettik. Oy oranları olarak baktığımızda AK Parti'nin trendinin aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz. İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmiş olmamızın nedenlerini kendi içimizde konuşuyoruz. Ancak AK Parti tüm bu iniş çıkışlara rağmen başarısını sürekli, lineer şekilde sürdürebilmiştir" dedi.'İstanbul'u kaybetmemizin nedeni ittifak sisteminde partilerin oy dağılımın sonucudur'Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yarın seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sorun olacağını düşünmüyoruz'"İstanbul'da 13 bin farkın temel nedeni yukarıda söylediğim gerekçe" diye devam eden Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

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ak parti, osman nuri kabaktepe, istanbul, göçmen, ekonomi