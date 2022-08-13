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AK Partili Kabaktepe: Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz
AK Partili Kabaktepe: Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz" dedi. 2024'de yapılacak yerel... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T02:39+0300
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ak parti
türkiye
osman nuri kabaktepe
istanbul
göçmen
ekonomi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par, Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Gürkan Zengin'in sorularını yanıtladı.Ekonomi ve göçmenler konusunda eleştirildiklerini ifade eden Kabaktepe, "Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz. Kentsel dönüşümü iyi yaptığımız kanaatindeyim. Bu sorunların hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm Bakanlığımız müdahil oldu. Yasal çerçeve vatandaşımıza kendi kendine dönüşüm imkanı tanıyor. Çevre Bakanlığımız Fikirtepe'deki sorunu büyük ölçüde çözdü. Bu yasanın çıkma nedeni aslında deprem" dedi.'AK Parti'nin trendinin aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz'AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde İstanbul'u kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "2019'da İstanbul'da en yüksek oyumuzu aldık. Buna rağmen seçimi kaybettik. Oy oranları olarak baktığımızda AK Parti'nin trendinin aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz. İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmiş olmamızın nedenlerini kendi içimizde konuşuyoruz. Ancak AK Parti tüm bu iniş çıkışlara rağmen başarısını sürekli, lineer şekilde sürdürebilmiştir" dedi.'İstanbul'u kaybetmemizin nedeni ittifak sisteminde partilerin oy dağılımın sonucudur'Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yarın seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sorun olacağını düşünmüyoruz'"İstanbul'da 13 bin farkın temel nedeni yukarıda söylediğim gerekçe" diye devam eden Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:
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ak parti, osman nuri kabaktepe, istanbul, göçmen, ekonomi

AK Partili Kabaktepe: Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz

02:39 13.08.2022 (güncellendi: 02:46 13.08.2022)
© Fotoğraf : AK_PARTI_ISTANBULAK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Fotoğraf : AK_PARTI_ISTANBUL
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz" dedi. 2024'de yapılacak yerel seçimlerinde iddialı olduklarını söyleyen Kabaktepe, "Yarın seçim olursa İstanbul'u alırız" diye konuştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par, Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Gürkan Zengin'in sorularını yanıtladı.
Ekonomi ve göçmenler konusunda eleştirildiklerini ifade eden Kabaktepe, "Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz. Kentsel dönüşümü iyi yaptığımız kanaatindeyim. Bu sorunların hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm Bakanlığımız müdahil oldu. Yasal çerçeve vatandaşımıza kendi kendine dönüşüm imkanı tanıyor. Çevre Bakanlığımız Fikirtepe'deki sorunu büyük ölçüde çözdü. Bu yasanın çıkma nedeni aslında deprem" dedi.

'AK Parti'nin trendinin aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz'

AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde İstanbul'u kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "2019'da İstanbul'da en yüksek oyumuzu aldık. Buna rağmen seçimi kaybettik. Oy oranları olarak baktığımızda AK Parti'nin trendinin aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz. İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmiş olmamızın nedenlerini kendi içimizde konuşuyoruz. Ancak AK Parti tüm bu iniş çıkışlara rağmen başarısını sürekli, lineer şekilde sürdürebilmiştir" dedi.

'İstanbul'u kaybetmemizin nedeni ittifak sisteminde partilerin oy dağılımın sonucudur'

Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
2024'de seçim olacak. Seçime gider Vatandaşımız tekrar tercihte bulunacak. AK Parti 15 seçimin tamamında hep birinci parti çıkmış. 15 yılın içerisinde kaybettiklerimiz var. 2019'da İstanbul ve Ankara'yı kaybettik. Bu ortada. Ama kazandıklarımızda var. Hem toplam hem lokal bakıyoruz. İstanbul'u kaybetmemizin nedeni ittifak sisteminde partilerin oy dağılımın sonucudur. Belediye olarak oyumu arttırmış olmama rağmen iki sonuç çıkıyor. Rakibin diğer bileşenleri konsolide etmiş demek ki. Ben onu konsolide edemedim demek ki, temel neden bu.

'Yarın seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sorun olacağını düşünmüyoruz'

"İstanbul'da 13 bin farkın temel nedeni yukarıda söylediğim gerekçe" diye devam eden Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu besleyen ek nedenler var. Söylemimizi öyle değil böyle gösterseydik. Ama bu temel nedeni değiştirmeyecekti. 20 yıl kazanmışsınız. Şimdi milletimiz yine tercihte bulunacak. 2019'u doğru analiz edememişsek 2024'te bununla yüzleşeceğiz. İstanbul seçimi iptal edilince vatandaşımız tepkisini böyle gösterdi. Ama bu seçimin gerçek sonucu 13 bindir. Benim bakış açım bu. İstanbul Büyükşehir'i Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim ayında seçim olursa kazanacağımıza inanıyoruz. Bizim odaklandığımız seçim doğal olarak 2023. Vatandaşlarımıza soruyoruz, aldığımız izlenim, veriler, temaslara göre yarın seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Öyle gerçekleşeceğine inanıyoruz.
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