Ali Ekber Yıldırım: Çiftçiler, 'Talimatla oluyorsa gübre, mazot, yem için de talimat verilsin' diyor

"Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri olarak 1936 yılında her ikisinin de yasası çıktı. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün bizzat ortağı olduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin asıl amacı çiftçinin finansman ve kredi ihtiyacını temin etmek, yani mağazacılık değil. Ziraat Bankası şu an çiftçiye kredi veriyor ama o dönemde her ilde her ilçede şubesi yok ve tüm çiftçilere ulaşmak zor olduğu için Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası’ndan finansman sağlayıp çiftçilere kullandırmış oluyor. Ancak bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çiftçi kreşini ödeyemedi diye traktörü haciz ediliyor. Tarım Kredi devlet kurumu gibi ama aynı zamanda siyasallaşan bir kurum gibi çalıştırılıyor.

2000 yılına Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri yasasında bir değişik yapıldı ve çiftçiden aldığı ürünü işleyip piyasaya satacak işletmeler büyük ölçüde kapatıldı. AK Parti hükümeti döneminde Fisko Birlik devre dışı bırakıldı, fındık alma görevi Toprak Mahsülleri Ofisi’ne verildi. Çünkü o dönemde Fisko Birliğin yönetimi yapılan üç seçimde de değiştirilemedi. Yönetim Ak Partili yapılamadığı için görev verilmedi. Tarım Kredi Kooperatiflerinde de son yıllarda genel müdürlük düzeyinde baktığını şimdiki genel müdür Ziraat Bankası’nın eski genel müdürü. Ondan öncekiler de milletvekili ya da o görevden sonra milletvekili olmuş kişiler. Siyasallaşan bir yapısı var."