https://tr.sputniknews.com/20220813/arctic-monkeysi-kovan-bakkal-rock-muzigi-sevmem-ama-gelsinler-tanisalim-kahve-ikram-edelim-1059883574.html

Arctic Monkeys’i kovan bakkal: Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim

Arctic Monkeys’i kovan bakkal: Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in üyelerini dükkânının önünden kovalayan bakkal Aydın Gül, konuştu. Gül “Bağırmam yanlış oldu. Rock müziği... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T08:41+0300

2022-08-13T08:41+0300

2022-08-13T08:41+0300

türkiye

arctic monkeys

bakkal

saldırı

açıklama

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Konser için İstanbul’a gelen Arctic Monkeys’in üyeleri önceki gece Beyoğlu, Asmalımescit’teki bir mekâna gitti. Saat 01.00 sıralarında mekândan ellerinde içki şişeleriyle çıkan grup üyeleri hemen karşıdaki Bakkal dükkânının önünde sohbet ediyordu. Bu sırada bakkalın sahibi grup üyelerine bağırdı.Bakkal Aydın Gül o anları Hürriyet’e anlattı:“Biz depodan mal çıkarıyorduk ve orada kalabalık bir grup vardı. Buralara şişeleri bırakmaya başladılar. Yarım şişeler vardı, ‘Atayım mı’ diye sordum. Grup orada içiyordu bir sinir patlaması oldu. Benim takıldığım nokta, uyarıdan sonra hala şişelerin oraya bırakılması. Rock müziği sevmem ama grup gelsin tanışalım, kahve ikram edelim. Yardım istesinler yardıma koşarız, yeter ki insan olsunlar.”

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arctic monkeys, bakkal, saldırı, açıklama