https://tr.sputniknews.com/20220813/arctic-monkeysi-kovan-bakkal-rock-muzigi-sevmem-ama-gelsinler-tanisalim-kahve-ikram-edelim-1059883574.html
Arctic Monkeys’i kovan bakkal: Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim
Arctic Monkeys’i kovan bakkal: Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in üyelerini dükkânının önünden kovalayan bakkal Aydın Gül, konuştu. Gül “Bağırmam yanlış oldu. Rock müziği... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T08:41+0300
2022-08-13T08:41+0300
2022-08-13T08:41+0300
türkiye
arctic monkeys
bakkal
saldırı
açıklama
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Konser için İstanbul’a gelen Arctic Monkeys’in üyeleri önceki gece Beyoğlu, Asmalımescit’teki bir mekâna gitti. Saat 01.00 sıralarında mekândan ellerinde içki şişeleriyle çıkan grup üyeleri hemen karşıdaki Bakkal dükkânının önünde sohbet ediyordu. Bu sırada bakkalın sahibi grup üyelerine bağırdı.Bakkal Aydın Gül o anları Hürriyet’e anlattı:“Biz depodan mal çıkarıyorduk ve orada kalabalık bir grup vardı. Buralara şişeleri bırakmaya başladılar. Yarım şişeler vardı, ‘Atayım mı’ diye sordum. Grup orada içiyordu bir sinir patlaması oldu. Benim takıldığım nokta, uyarıdan sonra hala şişelerin oraya bırakılması. Rock müziği sevmem ama grup gelsin tanışalım, kahve ikram edelim. Yardım istesinler yardıma koşarız, yeter ki insan olsunlar.”
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arctic monkeys, bakkal, saldırı, açıklama
Arctic Monkeys’i kovan bakkal: Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim
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Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in üyelerini dükkânının önünden kovalayan bakkal Aydın Gül, konuştu. Gül “Bağırmam yanlış oldu. Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim, yeter ki insan olsunlar” dedi.
Konser için İstanbul’a gelen Arctic Monkeys’in üyeleri önceki gece Beyoğlu, Asmalımescit’teki bir mekâna gitti. Saat 01.00 sıralarında mekândan ellerinde içki şişeleriyle çıkan grup üyeleri hemen karşıdaki Bakkal dükkânının önünde sohbet ediyordu. Bu sırada bakkalın sahibi grup üyelerine bağırdı.
Bakkal Aydın Gül o anları Hürriyet
’e anlattı:
“Biz depodan mal çıkarıyorduk ve orada kalabalık bir grup vardı. Buralara şişeleri bırakmaya başladılar. Yarım şişeler vardı, ‘Atayım mı’ diye sordum. Grup orada içiyordu bir sinir patlaması oldu. Benim takıldığım nokta, uyarıdan sonra hala şişelerin oraya bırakılması. Rock müziği sevmem ama grup gelsin tanışalım, kahve ikram edelim. Yardım istesinler yardıma koşarız, yeter ki insan olsunlar.”