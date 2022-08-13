Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220813/avrupadaki-orman-yanginlari-en-yogun-seviyeye-ulasti-1059875246.html
Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı
Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı
Avrupa'da bu yaz çıkan orman yangınlarının en yoğun seviyeye çıktığı, yayılan karbon miktarının en yüksek miktara ulaştığı tespit edildi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T00:00+0300
2022-08-13T00:00+0300
dünya
yangın
orman
orman yangını
ab
uyarı
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059875380_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0d38ca618ffecdd242143218c0b061cc.jpg
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, özellikle Fransa, İspanya ve Portekiz üzerinde yoğun karbon salımı kaydetti.Uydu görüntülerinde özellikle son günlerde Fransa'nın güneybatısında çıkan yangın nedeniyle yayılan dumanların yoğunluğu dikkati çekti.Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin (CAMS) raporuna göre, Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi verilerinde kayıtların tutulduğu 2003'ten beri en yüksek karbon salımı seviyesi Fransa'da haziran-ağustos döneminde yangınların devam ettiği bölgede kaydedildi.Fransa'da yangınlarda 7 bin hektarlık orman yandı Rapora göre, ağustostaki sıcak hava dalgasında güneybatı Fransa'da yangınlarda 7 bin hektarlık orman kül oldu.CAMS baş bilim insanı Mark Parrington, Fransa'nın yanı sıra İber Yarımadası'nda da sıcak hava koşullarının artırdığı yangınların rekor seviyede emisyona yol açtığını bildirdi.Parrington, "Güney Avrupa'da geniş alanlar için öngörülen aşırı yangın tehlikesi seviyesi, herhangi bir yangının büyüklüğü ve yoğunluğunun çok yüksek artış gösterebileceğine işaret ediyor. Emisyon tahminlerimizde ve hava kalitesinde de bunu gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF), 2022'nin küresel anlamda yangınların yol açtığı karbon emisyonu tahmini bakımından şu ana kadar en yoğun 4. yıl olduğunu açıklamıştı.Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde bu yaz çok sayıda yangında geniş orman alanları tahrip oldu. Özellikle Avrupa'nın güneyinde ve batısında birçok bölge 'yüksek yangın tehlikesi', bazı bölgeler de 'çok yüksek yangın tehlikesi' altında bulunuyor.Bu yaz görülen ve yangınları artıran sıcak hava dalgası aynı zamanda kıtada kuraklığa da yol açıyor. Avrupa genelinde birçok ülkede çok sayıda akarsu yatağının kuruduğu, göllerde ve barajlarda su seviyesinin çok düştüğü ve bazı bölgelerde su kıtlığı yaşandığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/yangin-sondurme-helikopterine-lazer-tuttular-1059865586.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059875380_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_3c02b80a68bb124a8714da039ffd067c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yangın, orman, orman yangını, ab, uyarı, avrupa

Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı

00:00 13.08.2022
© AAAvrupa'da bu yaz çıkan orman yangınlarının en yoğun seviyeye çıktığı, yayılan karbon miktarının en yüksek miktara ulaştığı tespit edildi.
Avrupa'da bu yaz çıkan orman yangınlarının en yoğun seviyeye çıktığı, yayılan karbon miktarının en yüksek miktara ulaştığı tespit edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa'da bu yaz çıkan orman yangınlarının en yoğun seviyeye çıktığı, yayılan karbon miktarının en yüksek miktara ulaştığı tespit edildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, özellikle Fransa, İspanya ve Portekiz üzerinde yoğun karbon salımı kaydetti.
Uydu görüntülerinde özellikle son günlerde Fransa'nın güneybatısında çıkan yangın nedeniyle yayılan dumanların yoğunluğu dikkati çekti.
Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin (CAMS) raporuna göre, Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi verilerinde kayıtların tutulduğu 2003'ten beri en yüksek karbon salımı seviyesi Fransa'da haziran-ağustos döneminde yangınların devam ettiği bölgede kaydedildi.

Fransa'da yangınlarda 7 bin hektarlık orman yandı

Rapora göre, ağustostaki sıcak hava dalgasında güneybatı Fransa'da yangınlarda 7 bin hektarlık orman kül oldu.
CAMS baş bilim insanı Mark Parrington, Fransa'nın yanı sıra İber Yarımadası'nda da sıcak hava koşullarının artırdığı yangınların rekor seviyede emisyona yol açtığını bildirdi.
Parrington, "Güney Avrupa'da geniş alanlar için öngörülen aşırı yangın tehlikesi seviyesi, herhangi bir yangının büyüklüğü ve yoğunluğunun çok yüksek artış gösterebileceğine işaret ediyor. Emisyon tahminlerimizde ve hava kalitesinde de bunu gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF), 2022'nin küresel anlamda yangınların yol açtığı karbon emisyonu tahmini bakımından şu ana kadar en yoğun 4. yıl olduğunu açıklamıştı.
Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde bu yaz çok sayıda yangında geniş orman alanları tahrip oldu. Özellikle Avrupa'nın güneyinde ve batısında birçok bölge 'yüksek yangın tehlikesi', bazı bölgeler de 'çok yüksek yangın tehlikesi' altında bulunuyor.
Bu yaz görülen ve yangınları artıran sıcak hava dalgası aynı zamanda kıtada kuraklığa da yol açıyor. Avrupa genelinde birçok ülkede çok sayıda akarsu yatağının kuruduğu, göllerde ve barajlarda su seviyesinin çok düştüğü ve bazı bölgelerde su kıtlığı yaşandığı belirtiliyor.
Bodrum'da havada seyir halindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutulan anlar kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
Türkiye
Yangın söndürme helikopterine lazer tuttular
Dün, 21:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала