https://tr.sputniknews.com/20220813/ayvalik-aciklarinda-28-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1059880709.html
Ayvalık açıklarında 28 yasadışı göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 28 yasadışı göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 28 yasadışı göçmen kurtarıldı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T03:39+0300
2022-08-13T03:39+0300
2022-08-13T03:41+0300
türkiye
balıkesir
ayvalık
midilli
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Ayvalık açıklarında bir fiber teknede göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 28 kişi, Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarılarak karaya çıkarıldı.Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
türkiye
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balıkesir, ayvalık, midilli
Ayvalık açıklarında 28 yasadışı göçmen kurtarıldı
03:39 13.08.2022 (güncellendi: 03:41 13.08.2022) Abone ol
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 28 yasadışı göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında bir fiber teknede göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 28 kişi, Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.