https://tr.sputniknews.com/20220813/bakan-kirisci-372-milyon-liralik-tarimsal-destek-odemesinin-bugun-yapilacagini-bildirdi-1059885608.html
Bakan Kirişci, 37.2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Kirişci, 37.2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T12:46+0300
2022-08-13T12:46+0300
2022-08-13T12:46+0300
türkiye
vahit kirişci
tarım
destek
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Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.
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vahit kirişci, tarım, destek
Bakan Kirişci, 37.2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.