https://tr.sputniknews.com/20220813/bakan-kirisci-372-milyon-liralik-tarimsal-destek-odemesinin-bugun-yapilacagini-bildirdi-1059885608.html

Bakan Kirişci, 37.2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Bakan Kirişci, 37.2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T12:46+0300

2022-08-13T12:46+0300

2022-08-13T12:46+0300

türkiye

vahit kirişci

tarım

destek

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Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.

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vahit kirişci, tarım, destek