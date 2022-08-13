Bakan Soylu: Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar
01:15 13.08.2022 (güncellendi: 01:21 13.08.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© AA
İçişleri Bakanı Soylu, "Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar. Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Arapça yayın yapan birkaç sayfanın ekran görüntüsünü paylaşarak, hiç söylemediği bir sözün kuzey Suriye’de yayılmaya çalışıldığı belirtti.
Bakan Soylu, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar. Anlaşıldı Bu projenin arkasında PKK/PYD SDG, rejim ve elbette provokatörler var. Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur."
Hiç söylemediğimiz bir sözü— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 12, 2022
K.Suriye’de yaymaya çalışıyorlar
Anlaşıldı
Bu projenin arkasında
PKK/PYD SDG, rejim ve elbette provokatörler var
Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı bırakmaz
İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur pic.twitter.com/zmLlJJD4z3