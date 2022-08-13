https://tr.sputniknews.com/20220813/bakan-soylu-hic-soylemedigimiz-bir-sozu-kuzey-suriyede-yaymaya-calisiyorlar-1059878177.html

Bakan Soylu: Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar

Bakan Soylu: Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Soylu, "Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar. Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T01:15+0300

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türkiye

süleyman soylu

suriye

ypg

pyd

pkk

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Arapça yayın yapan birkaç sayfanın ekran görüntüsünü paylaşarak, hiç söylemediği bir sözün kuzey Suriye’de yayılmaya çalışıldığı belirtti.Bakan Soylu, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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süleyman soylu, suriye, ypg, pyd, pkk