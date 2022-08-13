Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220813/bakan-soylu-hic-soylemedigimiz-bir-sozu-kuzey-suriyede-yaymaya-calisiyorlar-1059878177.html
Bakan Soylu: Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar
Bakan Soylu: Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar
İçişleri Bakanı Soylu, "Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar. Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T01:15+0300
2022-08-13T01:21+0300
türkiye
süleyman soylu
suriye
ypg
pyd
pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2bbd1c1169b313ff7978ac84badee145.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Arapça yayın yapan birkaç sayfanın ekran görüntüsünü paylaşarak, hiç söylemediği bir sözün kuzey Suriye’de yayılmaya çalışıldığı belirtti.Bakan Soylu, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_01ae6b0627d05ea83c957ceab93661dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, suriye, ypg, pyd, pkk

Bakan Soylu: Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar

01:15 13.08.2022 (güncellendi: 01:21 13.08.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Soylu, "Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar. Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Arapça yayın yapan birkaç sayfanın ekran görüntüsünü paylaşarak, hiç söylemediği bir sözün kuzey Suriye’de yayılmaya çalışıldığı belirtti.
Bakan Soylu, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar. Anlaşıldı Bu projenin arkasında PKK/PYD SDG, rejim ve elbette provokatörler var. Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала