https://tr.sputniknews.com/20220813/batmanda-aile-kavgasinda-bombali-saldiri-1059884801.html

Batman’da aile kavgasında bombalı saldırı

Batman’da aile kavgasında bombalı saldırı

Batman'ın Hilal Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada bir eve bomba atıldı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T12:05+0300

2022-08-13T12:05+0300

2022-08-13T12:05+0300

yaşam

bomba

bombalı saldırı

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg

Batman'da gece saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı. Hilal Mahallesi’ndeki kavga sırasında ailelerden birinin evinin balkonuna el yapımı bomba atıldı. Patlama nedeniyle 50 yaşındaki İbrahim Katlan ağır yaralandı.Mahalleli, 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne bilgi verirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Katlan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Katlan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bomba, bombalı saldırı, kavga