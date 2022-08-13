https://tr.sputniknews.com/20220813/batmanda-aile-kavgasinda-bombali-saldiri-1059884801.html
Batman’da aile kavgasında bombalı saldırı
Batman’da aile kavgasında bombalı saldırı
Batman'ın Hilal Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada bir eve bomba atıldı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T12:05+0300
2022-08-13T12:05+0300
2022-08-13T12:05+0300
yaşam
bomba
bombalı saldırı
kavga
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Batman'da gece saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı. Hilal Mahallesi’ndeki kavga sırasında ailelerden birinin evinin balkonuna el yapımı bomba atıldı. Patlama nedeniyle 50 yaşındaki İbrahim Katlan ağır yaralandı.Mahalleli, 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne bilgi verirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Katlan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Katlan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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bomba, bombalı saldırı, kavga
Batman’da aile kavgasında bombalı saldırı
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Batman'ın Hilal Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada bir eve bomba atıldı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Batman'da gece saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı. Hilal Mahallesi’ndeki kavga sırasında ailelerden birinin evinin balkonuna el yapımı bomba atıldı. Patlama nedeniyle 50 yaşındaki İbrahim Katlan ağır yaralandı.
Mahalleli, 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne bilgi verirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Katlan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Katlan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.