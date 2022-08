https://tr.sputniknews.com/20220813/chp-lideri-kilicdaroglu-iktidara-geldigimizde-osym-turkiyenin-en-guvenli-merkezi-olacak-1059885899.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde ÖSYM, Türkiye'nin en güvenli merkezi olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde ÖSYM, Türkiye'nin en güvenli merkezi olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ÖSYM'nin Türkiye'nin en güvenli merkezi olacağını, bu merkezin başında... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T13:14+0300

2022-08-13T13:14+0300

2022-08-13T13:17+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

gençlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059886104_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_8a357f7a44f557df7db0edd340400aa2.jpg

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya Kampüsü'nde yapılan CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin büyük sorunlar yaşadığını bildiklerini, bu sorunlarla mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi.Türkiye'de çağdaş uygarlığı yakalamayı, daha mutlu ve daha güzel ülkede yaşamayı hedeflediklerini belirten Kılıçdaroğlu, çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmanın yolunun daha enerjik, daha kararlı, daha azimli, geleceğe güvenle bakan, her alanda iyi yetişmiş, düşüncelerini özgürce dile getiren bir toplumu inşa etmek olduğunu vurguladı.Bu tarihsel misyonu gençlerle beraber yerine getireceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ÖSYM'nin Türkiye'nin en güvenli merkezi olacağını, bu merkezin başında liyakatli kişiler bulunacağını kaydetti.İktidara geldiklerinde en geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceklerinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, 2019'da CHP'li belediyelere ait 22 yurt bulunduğunu, bugün yurt sayısının 83'e çıktığını, bu yurtlarda 14 bin 745 öğrencinin barındığını anlattı.Kılıçdaroğlu, öğrenci bursu ve kredilerinin yükseltilmesini, söz konusu artışların da eylülden itibaren yapılmasını istediklerini ifade etti.'Doğayla uyumlu kentler istiyoruz'CHP olarak doğayla uyum içinde kentler istediklerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Yeşilliği bol olan kentler istiyoruz. Çocukların, gençlerin, yaşlıların kentte rahat gezebilecekleri, doğayla uyumlu bir ortamda yaşayabilecekleri mekanları istiyoruz." dedi.Bilgiyle donanan gençlerin topluma bilgi aktarabileceğine değinen Kılıçdaroğlu, gençlik kolları başkanlarına, "Bilgiyle donanmanız çok önemli. Donandığınız bilgilerin doğruluğu da çok önemli." uyarısı yaptı.Dünyanın demokrasiden yana olanlarla, otoriter rejimden yana olanlar arasında ikiye ayrıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasiden yana olan grubu oluşturuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi kendi özgür iradesiyle getiren parti Cumhuriyet Halk Parti'dir. Yani demokrasiyi var eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu da çok iyi bilmeniz lazım." değerlendirmesini yaptı.'Düşünce özgürlüğünü istiyoruz'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yüzyılda gencecik evlatların idam sehpalarında hayatlarını kaybettiğini, başbakanlar ve bakanların idam edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:CHP Gençlik Kolları Başkanlarına, "Yol arkadaşlarım" diye seslenen Kılıçdaroğlu, görevinin gençlerin hayallerini gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.Başkanlardan, sorumluluk sahibi her gencin sandığa gitmesini sağlamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Gençlerin kendisini özgürce eleştirebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, farklı düşüncenin bulunmadığı yerde büyüme ve gelişmenin olmayacağını sözlerine ekledi.CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in de konuşma yaptığı toplantıda, mayısta trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın fotoğrafı, Kılıçdaroğlu'nun yanındaki sandalyeye konuldu.Başkan Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin ilk gençlik kolları teşkilatının fotoğrafını hediye etti.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Canan Kaftancıoğlu da toplantıya katıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, chp, gençlik