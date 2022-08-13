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Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek
Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek
Çin Hava Kuvvetlerinin, Tayland ile ortak düzenlenecek askeri tatbikat için savaş uçaklarını göndereceği bildirildi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T11:33+0300
2022-08-13T11:33+0300
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tayvan
tayland
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Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin savaş jetleri ve bombardıman uçaklarının, Tayland'da yarın başlayacak 'Falcon Strike' tatbikatına katılacağı belirtildi.Ülkenin kuzeyinde, Laos sınırı yakınındaki Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenecek tatbikatta, 'hava desteği, yer hedeflerine saldırı, küçük ve büyük birlik sevkiyatı alanında eğitimler yapılacağı' kaydedildi.Tatbikatın, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatların ardından gelmesi dikkati çekti.Hava, kara ve deniz unsurlarının katıldığı, 6 bölgede yürütülen tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.Pelosi, Tayvan'ı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
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çin, tayvan, tayland, tatbikat

Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek

11:33 13.08.2022
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORKÇin'in yeni J-20 hayalet savaş uçağı
Çin'in yeni J-20 hayalet savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
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Çin Hava Kuvvetlerinin, Tayland ile ortak düzenlenecek askeri tatbikat için savaş uçaklarını göndereceği bildirildi.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin savaş jetleri ve bombardıman uçaklarının, Tayland'da yarın başlayacak 'Falcon Strike' tatbikatına katılacağı belirtildi.
Ülkenin kuzeyinde, Laos sınırı yakınındaki Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenecek tatbikatta, 'hava desteği, yer hedeflerine saldırı, küçük ve büyük birlik sevkiyatı alanında eğitimler yapılacağı' kaydedildi.
Tatbikatın, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatların ardından gelmesi dikkati çekti.
Hava, kara ve deniz unsurlarının katıldığı, 6 bölgede yürütülen tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.
Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Pelosi, Tayvan'ı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
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