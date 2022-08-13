https://tr.sputniknews.com/20220813/cin-tayvani-ziyaret-eden-litvanyali-bakan-yardimcisina-yaptirim-uygulayacak-1059885202.html

Çin, Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakan yardımcısına yaptırım uygulayacak

Çin, Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakan yardımcısına yaptırım uygulayacak

Çin, Tayvan'ı ziyaret eden Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T12:25+0300

2022-08-13T12:25+0300

2022-08-13T12:27+0300

dünya

çin halk cumhuriyeti

litvanya

tayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056588485_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_038fb5c594ad2d0b33f6d62244788ec6.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Vaiciukeviciute ve heyetinin ziyaretinin, "tek Çin ilkesini çiğnediği, Çin'in iç işlerine müdahale ettiği ve egemenliğine ve toprak bütünlüğünü zarar verdiği" belirtilerek şunlar kaydedildi:Çin geçen hafta Ada'yı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yaptırım uygulayacağını bildirmişti. Pekin, ayrıca, Washington ile savunma alanındaki bazı görüşmeleri iptal etmiş, yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucuyla mücadele ve iklim değişikliği görüşmelerini de askıya almıştı.Litvanyalı bakan yardımcısı ve 11 kişilik heyeti, bu hafta içinde Ada'yı ziyaret ederek hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.

çin halk cumhuriyeti

litvanya

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin halk cumhuriyeti, litvanya, tayvan