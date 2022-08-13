https://tr.sputniknews.com/20220813/cumhurbaskani-erdogan-corum-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1059890692.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T17:27+0300

2022-08-13T17:27+0300

2022-08-13T17:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorum’la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bu heyecan sürdüğü müddetçe, bize durmak, duraklamak, rehavet yok.Çorum’a gelirken elimiz boş gelmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan