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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T17:27+0300
2022-08-13T17:34+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorum’la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bu heyecan sürdüğü müddetçe, bize durmak, duraklamak, rehavet yok.Çorum’a gelirken elimiz boş gelmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

17:27 13.08.2022 (güncellendi: 17:34 13.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorum’la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bu heyecan sürdüğü müddetçe, bize durmak, duraklamak, rehavet yok.
Çorum’a gelirken elimiz boş gelmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.
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