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CANLI | DHC: Ukrayna birlikleri son 24 saatte DHC’yi 50 kez bombaladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220813/dhc-ukrayna-birlikleri-son-24-saatte-dhcyi--50-kez-bombaladi-1059884612.html
CANLI | DHC: Ukrayna birlikleri son 24 saatte DHC’yi 50 kez bombaladı
CANLI | DHC: Ukrayna birlikleri son 24 saatte DHC’yi 50 kez bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin son 24 saatte... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T11:51+0300
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Donetsk'te bombalama, Rusya operasyon, Ukrayna krizi, - Sputnik Türkiye

CANLI | DHC: Ukrayna birlikleri son 24 saatte DHC’yi 50 kez bombaladı

11:51 13.08.2022 (güncellendi: 11:52 13.08.2022)
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin son 24 saatte DHC’yi 50 kez bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, “Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki DHC temsilciliği, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son 24 saatte DHC topraklarını 50 kez bombaladığı ve 348 mermi ateşlediğini tespit etti” denildi.
Bombardımanın çok namlulu roketatar sistemi Grad ve havan topları ile gerçekleştirildiği, toplam 348 mermi ateşlediği kaydedildi.
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11:52 13.08.2022
Gazprom, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarikini olağan düzende sürdürüyor
Rus devlet enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Gazprom’un Ukrayna üzerinden geçen transit doğalgazın Sudja gaz dağıtım istasyonu üzerinden Ukrayna tarafının onayladığı 41.4 milyon metreküp olarak olağan düzende tedarik ettiğini, Sohranovka gaz dağıtım istasyonu için yapılan talebin ise reddedildiğini belirtti.
Gazetecilere konuşan Kupriyanov, “Gazprom, 13 Ağustosta Ukrayna üzerinden geçen transit doğalgazı Sudja gaz dağıtım istasyonu aracılığıyla Ukrayna tarafının onayladığı 41.4 milyon metreküp olarak olağan düzende tedarik etti. Sohranovka gaz dağıtım istasyonu için yapılan talep reddedildi” dedi.
Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü 11 Mayıs’ta Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Sohranovka gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini, istasyonun Rus güçlerinin kontrolü altında olduğunu gerekçe göstererek durdurmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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