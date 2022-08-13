CANLI | DHC: Ukrayna birlikleri son 24 saatte DHC’yi 50 kez bombaladı

Gazprom, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarikini olağan düzende sürdürüyor

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Gazprom’un Ukrayna üzerinden geçen transit doğalgazın Sudja gaz dağıtım istasyonu üzerinden Ukrayna tarafının onayladığı 41.4 milyon metreküp olarak olağan düzende tedarik ettiğini, Sohranovka gaz dağıtım istasyonu için yapılan talebin ise reddedildiğini belirtti.

Gazetecilere konuşan Kupriyanov, “Gazprom, 13 Ağustosta Ukrayna üzerinden geçen transit doğalgazı Sudja gaz dağıtım istasyonu aracılığıyla Ukrayna tarafının onayladığı 41.4 milyon metreküp olarak olağan düzende tedarik etti. Sohranovka gaz dağıtım istasyonu için yapılan talep reddedildi” dedi.

Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü 11 Mayıs’ta Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Sohranovka gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini, istasyonun Rus güçlerinin kontrolü altında olduğunu gerekçe göstererek durdurmuştu.