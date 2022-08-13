https://tr.sputniknews.com/20220813/express-abd-dunya-uzerindeki-kontrolu-hizla-kaybediyor-1059895707.html

Express: ABD, dünya üzerindeki kontrolü hızla kaybediyor

Express: ABD, dünya üzerindeki kontrolü hızla kaybediyor

İngiliz Express gazetesinin yazarı James Lee, ABD’nin, hızla değişen dünya düzeni üzerindeki kontrolü kaybettiğini ve Başkan Joe Biden’in artık bu durumu... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T23:38+0300

2022-08-13T23:38+0300

2022-08-13T23:38+0300

dünya

abd

joe biden

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ABD’nin halâ dünyanın en büyük ekonomisine ve ordusuna sahip olduğunu kaydeden Lee, fakat uzmanların görüşüne göre, küresel politikada değişim rüzgarının estiğini, çünkü diğer ülkelerin giderek daha fazla güçlendiğini ve Washington’u tahttan düşürmeye çalıştığını yazdı.Lee, “Çin’in yeni süper güç olacağına hiç şüphe yok ve muhtemelen Soğuk Savaş’tan bu yana görülmemiş yeni bir iki kutuplu dünya düzeni kurarak dünyayı sallayacak” ifadelerini kullandı.ABD’nin etkisini kaybettiğini belirten İngiliz gazeteci, Washington, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözüme kavuşturamamasını delil olarak gösterdi. Lee ayrıca ABD’nin Ortadoğu’da da kontrol kaybederek burada bıraktığı büyük boşluğu rakiplerinin doldurduğunu anımsattı.Zor zamanlarda liderliğin, güçlü kalmanın anahtarı olduğunu kaydeden Lee, lakin Biden’in, zorluklarla başa çıkmak için seleflerinin otoritesine ve itibarına sahip olmadığını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220813/kissinger-abd-kismen-kendi-olusturdugu-sorunlardan-dolayi-rusya-ve-cin-ile-savas-esigine-geldi-1059890109.html

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abd, joe biden