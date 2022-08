https://tr.sputniknews.com/20220813/fazil-saydan-nagehan-alciya-senin-binecegin-tek-otobus-cezaevine-giden-otobus-olmali-1059878541.html

Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya: Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı

Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya: Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı

Sanatçı Fazıl Say, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik kaleme aldığı yazıya, "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya röportaj vermesine tepki gösteren sanatçı Fazıl Say, Twitter üzerinden Alçı'nın kendisine kaleme aldığı cevaba yanıt verdi.Fazıl Say, "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin 'algı' yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum!" diye yazdı. Piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci Nagehan Alçı'ya röportaj vermesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.Say, şu ifadeleri kullanmıştı:Alçı ise köşesinde Say'a yanıt vererek, "Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir" ifadesini kullanmıştı.

