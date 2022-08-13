Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya: Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı
01:36 13.08.2022 (güncellendi: 01:38 13.08.2022)
© AAFazıl Say
© AA
Sanatçı Fazıl Say, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik kaleme aldığı yazıya, "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin 'algı' yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum!" yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya röportaj vermesine tepki gösteren sanatçı Fazıl Say, Twitter üzerinden Alçı'nın kendisine kaleme aldığı cevaba yanıt verdi.
Fazıl Say, "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin 'algı' yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum!" diye yazdı.
Yok röportajdı, yok otobüsdü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin “algı” yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden!— Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 12, 2022
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Erdoğan da konserime geldi.
Dinledi. Tebrik etti.
Nokta!
Piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci Nagehan Alçı'ya röportaj vermesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.
Say, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Alay mı ediyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na yüklenirken, Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak?"
Alçı ise köşesinde Say'a yanıt vererek, "Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir" ifadesini kullanmıştı.