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Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu
Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu
Transfer sezonunun en haraketli takımlarından Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 numarayı Belçikalı yıldız Dries... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
anket
forma
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Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.
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galatasaray, anket, forma

Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu

13:02 13.08.2022
© AAGalatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Transfer sezonunun en haraketli takımlarından Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 numarayı Belçikalı yıldız Dries Mertens giyecek.
Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.
Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.
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