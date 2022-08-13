https://tr.sputniknews.com/20220813/galatasarayda-10-numarali-formanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1059885808.html
Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu
Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu
Transfer sezonunun en haraketli takımlarından Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 numarayı Belçikalı yıldız Dries... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T13:02+0300
2022-08-13T13:02+0300
2022-08-13T13:02+0300
spor
galatasaray
anket
forma
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Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.
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galatasaray, anket, forma
Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu
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Transfer sezonunun en haraketli takımlarından Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 numarayı Belçikalı yıldız Dries Mertens giyecek.
Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.
Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.