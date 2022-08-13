https://tr.sputniknews.com/20220813/guney-korede-siddetli-yagis-nedeniyle-olenlerin-sayisi-14e-yukseldi-1059890996.html

Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği açıklandı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T17:40+0300

2022-08-13T17:40+0300

2022-08-13T17:40+0300

dünya

güney kore

şiddetli yağış

sel

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Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi.Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220809/80-yilin-en-siddetlisi-guney-korede-rekor-yagislarda-olu-ve-kayiplar-var-1059685783.html

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güney kore, şiddetli yağış, sel