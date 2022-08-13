https://tr.sputniknews.com/20220813/guney-korede-siddetli-yagis-nedeniyle-olenlerin-sayisi-14e-yukseldi-1059890996.html
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği açıklandı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T17:40+0300
2022-08-13T17:40+0300
2022-08-13T17:40+0300
dünya
güney kore
şiddetli yağış
sel
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Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi.Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220809/80-yilin-en-siddetlisi-guney-korede-rekor-yagislarda-olu-ve-kayiplar-var-1059685783.html
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güney kore, şiddetli yağış, sel
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
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Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.
Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi.
Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.
CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.
Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi.