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İçişleri Bakanı Soylu: Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunanlar yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu: Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunanlar yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H'nin yakalandığını... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T16:53+0300
2022-08-13T16:53+0300
politika
süleyman soylu
azez
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
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süleyman soylu, azez, türk bayrağı

İçişleri Bakanı Soylu: Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunanlar yakalandı

16:53 13.08.2022
© AAAzez'de Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
Azez'de Türk bayrağına saldıranlar yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H'nin yakalandığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
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