https://tr.sputniknews.com/20220813/icisleri-bakani-soylu-azezde-turk-bayragini-yakma-girisiminde-bulunanlar-yakalandi--1059889267.html

İçişleri Bakanı Soylu: Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunanlar yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu: Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunanlar yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H'nin yakalandığını... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T16:53+0300

2022-08-13T16:53+0300

2022-08-13T16:53+0300

politika

süleyman soylu

azez

türk bayrağı

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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

azez

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süleyman soylu, azez, türk bayrağı