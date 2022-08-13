https://tr.sputniknews.com/20220813/icisleri-bakani-soylu-eren-abluka-10-operasyonu-bolgesinde-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1059884935.html

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T12:12+0300

2022-08-13T12:12+0300

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savunma

türkiye

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terör

ağrı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca, Diyadin ilçesinin Tendürek Dağı kırsalında Jandarma-SİHA, ANKA, Polis-SİHA ve hava kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla ortak operasyon yapıldı.Operasyonda, 2'si yeşil kategoride olduğu belirlenen 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Bölgede operasyonlar sürüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JÖH-PÖH, jandarma komando, güvenlik korucu timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si yeşil kategori. Son çağrımız, teslim olun." ifadelerini kullandı.

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türkiye, pkk, terör, ağrı