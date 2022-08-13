https://tr.sputniknews.com/20220813/iklim-degisikligi-baskanligina-38-sozlesmeli-personel-alinacak-1059882567.html

İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 sözleşmeli personel alınacak

İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 sözleşmeli personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T07:06+0300

2022-08-13T07:06+0300

2022-08-13T07:06+0300

türkiye

iklim değişikliği

çevre ve şehircilik bakanlığı

iklim değişikliği bakanı

personel

resmi gazete

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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerine KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak 4 büro personeli, 18 koruma ve güvenlik görevlisi ile 16 destek personeli olmak üzere toplam 38 sözleşmeli personel alınacak.Başvurular, e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresinden 22 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

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iklim değişikliği, çevre ve şehircilik bakanlığı, iklim değişikliği bakanı, personel, resmi gazete