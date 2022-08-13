https://tr.sputniknews.com/20220813/ingiltereden-turkiye-icin-seyahat-uyarisi-1059893130.html

İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı

İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayanlar için kalabalık bölgelerden uzak durulması ve olası bir terör saldırısına karşı dikkatli... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T20:04+0300

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dünya

ingiltere

seyahat uyarısı

türkiye

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan tatilciler için bir güncelleme yayınladı.Milli Gazete'nin İngiliz basınında yer alan haberlerden aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde, Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay illerine seyahat edilmesinin önerilmediği bilgisi paylaşıldı. Şırnak ve Hakkari illerine de zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edildi.'Saldırı girişimi olasılığı çok muhtemel'Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin büyük çoğunluğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtilse de, İngiliz vatandaşlarından etraflarına karşı tetikte olmaları istendi ve turistik, kalabalık yerlerde bulunmamaları tavsiye edildi. Bakanlık, terör gruplarının Türkiye’de saldırı girişiminde bulunma olasılığının 'çok muhtemel' olduğu konusunda da uyarıda bulundu.İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklama metninde, “Durum, şu an daha önceye göre daha sakin. Ancak Türkiye’de Temmuz 2016’daki darbe girişiminin etkisi hala hissediliyor. Bazı kısıtlamalar devam etse de, darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, ülkenin güneydoğusu ve ülkenin en kalabalık şehirleri İstanbul ve Ankara’nın tehlikede olabileceği belirtildi.

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ingiltere, seyahat uyarısı, türkiye