https://tr.sputniknews.com/20220813/ingiltereden-turkiye-icin-seyahat-uyarisi-1059893130.html
İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayanlar için kalabalık bölgelerden uzak durulması ve olası bir terör saldırısına karşı dikkatli... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T20:04+0300
2022-08-13T20:04+0300
2022-08-13T20:05+0300
dünya
ingiltere
seyahat uyarısı
türkiye
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan tatilciler için bir güncelleme yayınladı.Milli Gazete'nin İngiliz basınında yer alan haberlerden aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde, Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay illerine seyahat edilmesinin önerilmediği bilgisi paylaşıldı. Şırnak ve Hakkari illerine de zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edildi.'Saldırı girişimi olasılığı çok muhtemel'Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin büyük çoğunluğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtilse de, İngiliz vatandaşlarından etraflarına karşı tetikte olmaları istendi ve turistik, kalabalık yerlerde bulunmamaları tavsiye edildi. Bakanlık, terör gruplarının Türkiye’de saldırı girişiminde bulunma olasılığının 'çok muhtemel' olduğu konusunda da uyarıda bulundu.İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklama metninde, “Durum, şu an daha önceye göre daha sakin. Ancak Türkiye’de Temmuz 2016’daki darbe girişiminin etkisi hala hissediliyor. Bazı kısıtlamalar devam etse de, darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, ülkenin güneydoğusu ve ülkenin en kalabalık şehirleri İstanbul ve Ankara’nın tehlikede olabileceği belirtildi.
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ingiltere, seyahat uyarısı, türkiye
İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı
20:04 13.08.2022 (güncellendi: 20:05 13.08.2022) Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayanlar için kalabalık bölgelerden uzak durulması ve olası bir terör saldırısına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. İller arasında Tunceli, Diyarbakır, Kilis, Hatay, Şırnak, Hakkari, İstanbul ve İzmir de yer alıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan tatilciler için bir güncelleme yayınladı.
Milli Gazete'nin İngiliz basınında yer alan haberlerden aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde, Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay illerine seyahat edilmesinin önerilmediği bilgisi paylaşıldı. Şırnak ve Hakkari illerine de zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edildi.
'Saldırı girişimi olasılığı çok muhtemel'
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin büyük çoğunluğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtilse de, İngiliz vatandaşlarından etraflarına karşı tetikte olmaları istendi ve turistik, kalabalık yerlerde bulunmamaları tavsiye edildi. Bakanlık, terör gruplarının Türkiye’de saldırı girişiminde bulunma olasılığının 'çok muhtemel' olduğu konusunda da uyarıda bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklama metninde, “Durum, şu an daha önceye göre daha sakin. Ancak Türkiye’de Temmuz 2016’daki darbe girişiminin etkisi hala hissediliyor. Bazı kısıtlamalar devam etse de, darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, ülkenin güneydoğusu ve ülkenin en kalabalık şehirleri İstanbul ve Ankara’nın tehlikede olabileceği belirtildi.