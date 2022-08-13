https://tr.sputniknews.com/20220813/ingilterenin-onemli-su-kaynaklarindan-avon-nehri-kurumak-uzere-1059876171.html

İngiltere’nin önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere

İngiltere’nin önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere

İngiltere’de Aşağı Avon, Bristol Avon isimleriyle de bilinen, ülkenin önemli su kaynaklarından yaklaşık 120 kilometrelik Avon Nehri'nin pek çok noktasında... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T00:19+0300

2022-08-13T00:19+0300

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dünya

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felaket

susuzluk

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İngiltere'nin güneydoğu yamaçlarından başlayıp ve Gloucestershire, Wiltshire ve Somerset bölgelerinden geçen nehrin güzergahı üzerinde Clifton ve Bristol’da birçok noktada Avon Nehri suyunun neredeyse kurumak üzere olduğu görüntülendi.Nehrin yatağı üzerindeki çamur izlerine dikkatle bakıldığında, nehrin eski debisinin çok büyük bir kısmını kaybettiği, yer yer nehir yatağının ortaya çıktığı gözlemlendi.İngiliz hükümeti ise bugün ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu.Ülkenin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirildi.Açıklamada, İngiltere’nin 14 bölgesinden sekizinde kuraklık yaşandığı belirtilirken bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire, Northamptonshire, Batı Midlands olduğu bildirildi.'Hortum yasağı' genişliyorSu dağıtım şirketi Yorkshire Water, 26 Ağustos’tan itibaren 'hortum yasağı' olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağını bildirdi.İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da hortum yasağını (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek 'hortum' ve 'sulama' yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220812/ingilterede-kuraklik-ilan-edildi-1059848137.html

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ingiltere, kuraklık, avon, nehir, felaket, susuzluk