https://tr.sputniknews.com/20220813/internette-gorup-uyguladi-bacagina-doktugu-kolonyanin-yanip-yanmadigini-cakmakla-denerken-yandi-1059887663.html

İnternette görüp uyguladı: Bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken yandı

İnternette görüp uyguladı: Bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken yandı

Erzurum'da internetten izlediği videodan etkilenip evde bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken vücudunun çeşitli yerleri yanan 6... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T15:18+0300

2022-08-13T15:18+0300

2022-08-13T15:18+0300

türkiye

kolonya

çakmak

kaza

yanmak

erzurum

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İstanbul'dan memleketi Erzurum'un Hınıs ilçesine ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki A.K, bir süre önce internetteki video paylaşım programında bacak ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi.Videodan etkilenerek tehlikeli denemeyi yapan çocuğun bacağı ve kıyafetleri aniden alev aldı.A.K, alevleri söndürmek için bağırıp ailesinden yardım isteyerek banyoya koştu.Vücudundan yanıklar oluştuÇocuğun çığlığını duyan ailenin müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşan A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Baba Çetin K, oğlunun internette gördüğü videodaki tehlikeli denemeyi evde uygulamak isterken feci şekilde yandığını belirterek, şunları söyledi: "Binlerce çocuk var, kimsenin çocuğunun bu hale gelmesini istemeyiz. Aileler çok dikkatli olsun. Oğlumun internetten izlediği videoda, çocuklar üzerine kolonya döküp çakmakla yakıyormuş ve sözde bir şey olmuyormuş. Amcasının oğlu uyarmış ama oğlum dinlememiş. Kolonyayı bacağına döküp çakmağı yakınca bacağı boydan boya yanmış, hemen banyoya koşup bacağını suya tutmuş. Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim."Oğlunun daha önce de tehlikeli bir deneme yaparak, evdeki perdelerin tutuşmasına neden olduğunu anlatan Çetin K, çocuklardan bu tür zararlı ve tehlikeli işlerden uzak durmasını istedi.

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kolonya, çakmak, kaza, yanmak, erzurum