Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Müttefik kuvvetler DHC'deki Peski yerleşimini tamamen özgürleştirdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220813/internette-gorup-uyguladi-bacagina-doktugu-kolonyanin-yanip-yanmadigini-cakmakla-denerken-yandi-1059887663.html
İnternette görüp uyguladı: Bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken yandı
İnternette görüp uyguladı: Bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken yandı
Erzurum'da internetten izlediği videodan etkilenip evde bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken vücudunun çeşitli yerleri yanan 6... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T15:18+0300
2022-08-13T15:18+0300
türkiye
kolonya
çakmak
kaza
yanmak
erzurum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059887760_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3523fb89c1b8cfe1d34d791368f9cc1c.jpg
İstanbul'dan memleketi Erzurum'un Hınıs ilçesine ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki A.K, bir süre önce internetteki video paylaşım programında bacak ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi.Videodan etkilenerek tehlikeli denemeyi yapan çocuğun bacağı ve kıyafetleri aniden alev aldı.A.K, alevleri söndürmek için bağırıp ailesinden yardım isteyerek banyoya koştu.Vücudundan yanıklar oluştuÇocuğun çığlığını duyan ailenin müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşan A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Baba Çetin K, oğlunun internette gördüğü videodaki tehlikeli denemeyi evde uygulamak isterken feci şekilde yandığını belirterek, şunları söyledi: "Binlerce çocuk var, kimsenin çocuğunun bu hale gelmesini istemeyiz. Aileler çok dikkatli olsun. Oğlumun internetten izlediği videoda, çocuklar üzerine kolonya döküp çakmakla yakıyormuş ve sözde bir şey olmuyormuş. Amcasının oğlu uyarmış ama oğlum dinlememiş. Kolonyayı bacağına döküp çakmağı yakınca bacağı boydan boya yanmış, hemen banyoya koşup bacağını suya tutmuş. Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim."Oğlunun daha önce de tehlikeli bir deneme yaparak, evdeki perdelerin tutuşmasına neden olduğunu anlatan Çetin K, çocuklardan bu tür zararlı ve tehlikeli işlerden uzak durmasını istedi.
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059887760_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c05d80c558fcefbaa508f828b0199756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kolonya, çakmak, kaza, yanmak, erzurum

İnternette görüp uyguladı: Bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken yandı

15:18 13.08.2022
© AAİnternette görüp uyguladı: Bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken yandı
İnternette görüp uyguladı: Bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Erzurum'da internetten izlediği videodan etkilenip evde bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken vücudunun çeşitli yerleri yanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.
İstanbul'dan memleketi Erzurum'un Hınıs ilçesine ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki A.K, bir süre önce internetteki video paylaşım programında bacak ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi.
Videodan etkilenerek tehlikeli denemeyi yapan çocuğun bacağı ve kıyafetleri aniden alev aldı.
A.K, alevleri söndürmek için bağırıp ailesinden yardım isteyerek banyoya koştu.

Vücudundan yanıklar oluştu

Çocuğun çığlığını duyan ailenin müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşan A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Baba Çetin K, oğlunun internette gördüğü videodaki tehlikeli denemeyi evde uygulamak isterken feci şekilde yandığını belirterek, şunları söyledi: "Binlerce çocuk var, kimsenin çocuğunun bu hale gelmesini istemeyiz. Aileler çok dikkatli olsun. Oğlumun internetten izlediği videoda, çocuklar üzerine kolonya döküp çakmakla yakıyormuş ve sözde bir şey olmuyormuş. Amcasının oğlu uyarmış ama oğlum dinlememiş. Kolonyayı bacağına döküp çakmağı yakınca bacağı boydan boya yanmış, hemen banyoya koşup bacağını suya tutmuş. Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim."Oğlunun daha önce de tehlikeli bir deneme yaparak, evdeki perdelerin tutuşmasına neden olduğunu anlatan Çetin K, çocuklardan bu tür zararlı ve tehlikeli işlerden uzak durmasını istedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала