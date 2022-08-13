Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Müttefik kuvvetler DHC'deki Peski yerleşimini tamamen özgürleştirdi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220813/ispanyada-siddetli-ruzgarin-eglence-alanindaki-sahneleri-yikmasi-sonucu-1-kisi-oldu-1059887005.html
İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü
İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde etkili olan şiddetli rüzgarın, bir eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 civarında... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T14:10+0300
2022-08-13T14:12+0300
dünya
ispanya
konser
rüzgar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056310308_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_1c65954838f3688d291e40548c765d7a.jpg
Valensiya yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Medusa Festival de Cullera adlı eğlence alanında saat 04.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgarın festival alanındaki bazı sahneleri yıktığı kaydedildi.Binlerce gencin bulunduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çöken sahnelerin altında kalan 22 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.Festival yetkilileri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananlardan dolayı dehşete düştükleri ve büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak etkinliklerin, geçici olarak durdurulduğu ve bölgenin boşaltıldığını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220729/konser-sirasinda-dev-ekran-danscilarin-uzerine-dustu-1059255093.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056310308_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_17a3ba96a4b436ba5c646c9124a149a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, konser, rüzgar

İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü

14:10 13.08.2022 (güncellendi: 14:12 13.08.2022)
© PixabayGitarist, konser
Gitarist, konser - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Pixabay
Abone olTelegram
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde etkili olan şiddetli rüzgarın, bir eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 civarında kişinin yaralandığı bildirildi.
Valensiya yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Medusa Festival de Cullera adlı eğlence alanında saat 04.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgarın festival alanındaki bazı sahneleri yıktığı kaydedildi.
Binlerce gencin bulunduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çöken sahnelerin altında kalan 22 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.
Festival yetkilileri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananlardan dolayı dehşete düştükleri ve büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak etkinliklerin, geçici olarak durdurulduğu ve bölgenin boşaltıldığını duyurdu.
Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
YAŞAM
Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
29 Temmuz, 00:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала