https://tr.sputniknews.com/20220813/ispanyada-siddetli-ruzgarin-eglence-alanindaki-sahneleri-yikmasi-sonucu-1-kisi-oldu-1059887005.html
İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü
İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde etkili olan şiddetli rüzgarın, bir eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 civarında... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T14:10+0300
2022-08-13T14:10+0300
2022-08-13T14:12+0300
dünya
ispanya
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rüzgar
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Valensiya yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Medusa Festival de Cullera adlı eğlence alanında saat 04.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgarın festival alanındaki bazı sahneleri yıktığı kaydedildi.Binlerce gencin bulunduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çöken sahnelerin altında kalan 22 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.Festival yetkilileri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananlardan dolayı dehşete düştükleri ve büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak etkinliklerin, geçici olarak durdurulduğu ve bölgenin boşaltıldığını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220729/konser-sirasinda-dev-ekran-danscilarin-uzerine-dustu-1059255093.html
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ispanya, konser, rüzgar
İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü
14:10 13.08.2022 (güncellendi: 14:12 13.08.2022) Abone ol
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde etkili olan şiddetli rüzgarın, bir eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 civarında kişinin yaralandığı bildirildi.
Valensiya yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Medusa Festival de Cullera adlı eğlence alanında saat 04.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgarın festival alanındaki bazı sahneleri yıktığı kaydedildi.
Binlerce gencin bulunduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çöken sahnelerin altında kalan 22 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.
Festival yetkilileri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananlardan dolayı dehşete düştükleri ve büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak etkinliklerin, geçici olarak durdurulduğu ve bölgenin boşaltıldığını duyurdu.