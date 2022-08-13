https://tr.sputniknews.com/20220813/ispanyada-siddetli-ruzgarin-eglence-alanindaki-sahneleri-yikmasi-sonucu-1-kisi-oldu-1059887005.html

İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü

İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde etkili olan şiddetli rüzgarın, bir eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 civarında... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T14:10+0300

2022-08-13T14:10+0300

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rüzgar

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Valensiya yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Medusa Festival de Cullera adlı eğlence alanında saat 04.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgarın festival alanındaki bazı sahneleri yıktığı kaydedildi.Binlerce gencin bulunduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çöken sahnelerin altında kalan 22 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.Festival yetkilileri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananlardan dolayı dehşete düştükleri ve büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak etkinliklerin, geçici olarak durdurulduğu ve bölgenin boşaltıldığını duyurdu.

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ispanya, konser, rüzgar