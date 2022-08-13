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Kadıköy'de bir kadın ateşli silahla öldürüldü
Kadıköy'de bir kadın ateşli silahla öldürüldü
Kadıköy'de bir kafede oturan M.A., Hakan Asilkan tarafından ateşli silahla vuruldu. M.A., hayatını kaybederken olay sonrası kaçan Asilkan polis tarafından... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T12:56+0300
2022-08-13T12:56+0300
türkiye
kadın cinayeti
istanbul
kadıköy
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Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde yer alan kafede, M.A. adlı kadın 63 yaşındaki Hakan Asilkan tarafından katledildi. Ağır yaralanan M.A., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası kafeden uzaklaşan Hakan Asilkan, polis ekipleri tarafından Bostancı'da yakalandı.Olay yerinde altı adet mermi kovanı bulundu. Hakan Asilkan, yakalanarak gözaltına alındı.Asilkan'ın kasten yaralama suçundan kaydının olduğu belirtildi. Fail hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı.
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kadın cinayeti, istanbul, kadıköy

Kadıköy'de bir kadın ateşli silahla öldürüldü

12:56 13.08.2022
© Sputnik / Sertaç KayarKadına şiddet, eylem
Kadına şiddet, eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Kadıköy'de bir kafede oturan M.A., Hakan Asilkan tarafından ateşli silahla vuruldu. M.A., hayatını kaybederken olay sonrası kaçan Asilkan polis tarafından yakalandı.
Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde yer alan kafede, M.A. adlı kadın 63 yaşındaki Hakan Asilkan tarafından katledildi. Ağır yaralanan M.A., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kafeden uzaklaşan Hakan Asilkan, polis ekipleri tarafından Bostancı'da yakalandı.

Olay yerinde altı adet mermi kovanı bulundu. Hakan Asilkan, yakalanarak gözaltına alındı.
Asilkan'ın kasten yaralama suçundan kaydının olduğu belirtildi. Fail hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı.
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