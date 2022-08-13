https://tr.sputniknews.com/20220813/kadikoyde-bir-kadin-atesli-silahla-olduruldu-1059885704.html

Kadıköy'de bir kadın ateşli silahla öldürüldü

Kadıköy'de bir kadın ateşli silahla öldürüldü

Kadıköy'de bir kafede oturan M.A., Hakan Asilkan tarafından ateşli silahla vuruldu. M.A., hayatını kaybederken olay sonrası kaçan Asilkan polis tarafından... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T12:56+0300

2022-08-13T12:56+0300

2022-08-13T12:56+0300

türkiye

kadın cinayeti

istanbul

kadıköy

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Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde yer alan kafede, M.A. adlı kadın 63 yaşındaki Hakan Asilkan tarafından katledildi. Ağır yaralanan M.A., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası kafeden uzaklaşan Hakan Asilkan, polis ekipleri tarafından Bostancı'da yakalandı.Olay yerinde altı adet mermi kovanı bulundu. Hakan Asilkan, yakalanarak gözaltına alındı.Asilkan'ın kasten yaralama suçundan kaydının olduğu belirtildi. Fail hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı.

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kadın cinayeti, istanbul, kadıköy