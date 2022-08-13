https://tr.sputniknews.com/20220813/kayserispor-evinde-kazandi-1059894387.html

Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T21:37+0300

2022-08-13T21:37+0300

2022-08-13T21:37+0300

spor

kayserispor

istanbulspor

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4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abazaj'ın ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.48. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.69. dakikada Topalli'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.74. dakikada Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.89. dakikada ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Ebert'in şutunda top az farklı üstten auta çıktı.90+3'ün dakikada gelişen Kaysersipor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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kayserispor, istanbulspor