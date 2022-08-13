https://tr.sputniknews.com/20220813/kirve-olan-mustafa-sarigul-para-yagmuruna-tutuldu-1059894802.html

Kirve olan Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu

Kirve olan Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu

Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T22:24+0300

2022-08-13T22:24+0300

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türkiye

türkiye değişim partisi (tdp)

mustafa sarıgül

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa programında partinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan’ın 7 yaşındaki oğlu Selahattin Eyüp Doğan’ın sünnet düğününe katıldı. Girişte davul zurna ile karşılanan Sarıgül, davulculara bahşiş verdikten sonra düğüne katılanları selamladı. Bir süre vatandaşlarla oturup sohbet eden Sarıgül daha sonra halay çekti. Burada da davulculara bahşiş veren Sarıgül, daha sonra para yağmuruna tutuldu. Sünnet olacak çocukla birlikte kısa süre halay çeken Sarıgül, bu defa da çalgıcıların yanına giderek bahşiş verdi.Mahalledekilerle vedalaşan Sarıgül, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül