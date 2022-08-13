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https://tr.sputniknews.com/20220813/kirve-olan-mustafa-sarigul-para-yagmuruna-tutuldu-1059894802.html
Kirve olan Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu
Kirve olan Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu
Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T22:24+0300
2022-08-13T22:24+0300
türkiye
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa programında partinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan’ın 7 yaşındaki oğlu Selahattin Eyüp Doğan’ın sünnet düğününe katıldı. Girişte davul zurna ile karşılanan Sarıgül, davulculara bahşiş verdikten sonra düğüne katılanları selamladı. Bir süre vatandaşlarla oturup sohbet eden Sarıgül daha sonra halay çekti. Burada da davulculara bahşiş veren Sarıgül, daha sonra para yağmuruna tutuldu. Sünnet olacak çocukla birlikte kısa süre halay çeken Sarıgül, bu defa da çalgıcıların yanına giderek bahşiş verdi.Mahalledekilerle vedalaşan Sarıgül, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül

Kirve olan Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu

22:24 13.08.2022
© İHA / ŞİNASİ İNANŞanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.
Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© İHA / ŞİNASİ İNAN
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Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa programında partinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan’ın 7 yaşındaki oğlu Selahattin Eyüp Doğan’ın sünnet düğününe katıldı.
Girişte davul zurna ile karşılanan Sarıgül, davulculara bahşiş verdikten sonra düğüne katılanları selamladı. Bir süre vatandaşlarla oturup sohbet eden Sarıgül daha sonra halay çekti. Burada da davulculara bahşiş veren Sarıgül, daha sonra para yağmuruna tutuldu.
Sünnet olacak çocukla birlikte kısa süre halay çeken Sarıgül, bu defa da çalgıcıların yanına giderek bahşiş verdi.
Mahalledekilerle vedalaşan Sarıgül, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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